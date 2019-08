Tableau en GigaSpaces slaan handen ineen

GigaSpaces is een samenwerking aangegaan met Tableau voor machine learning en datavisualisatie. De oplossing die uit de samenwerking moet volgen versnelt gepersonaliseerde Business Intelligence (BI)-visualisaties voor verbeterde inzichten en data-analyse.

GigaSpaces, de makers van realtime analytics platform InsightEdge, werkt sinds kort samen met de provider van analytische platforms. De nieuwe oplossing is ontworpen om ondernemingen te helpen met het versnellen van BI-visualisaties, die vanuit operationele gegevens van deze bedrijven worden gecreëerd.

InsightEdge geeft de mogelijkheid om machine learning en real-time analyses uit te voeren op historische data, streamingdata en zogenaamde “hot data”. Dit zorgt door de combinatie met Tableau voor interactieve visualisatie met een lage latency. InsightEdge ondersteunt verder filtering, sharding en customized aggregation.

Werk en tijd besparen

De oplossing ondersteunt ook een grote hoeveelheid gelijktijdige gebruikers, zonder dat de performance daaronder lijdt. Ook kan het gebruik van het product opgeschaald worden naar behoefte van de gebruiker. Dit komt door het gebruik van een ‘shared nothing’-architectuur, waarbij resources niet verdeeld worden over meerdere taken.

“Steeds meer bedrijven maken gebruik van big data om beter besluiten te nemen, maar hebben moeite om hun groeiende behoefte aan real-time analyse te ondersteunen”, zegt Brian Matsubara, Senior Director of Global Technology Alliances bij Tableau. “Het integreren van Tableau met InsightEdge zal helpen om complexe analysebehoeftes te versnellen en organisaties in staat te stellen om snel te reageren op tijdsafhankelijke inzichten.”

“Datavisualisatie brengt business intelligence tot leven en helpt organisaties betere zakelijke beslissingen te nemen”, stelt Yoav Einav, Vice President of Products bij GigaSpaces. “Onze klanten kunnen met Tableau werken om hun operationele gegevens en analytische resultaten in realtime te visualiseren, en deze in de hele organisatie te delen, om zo snel mogelijk te werken.”