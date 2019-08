Huawei-CEO spreekt over een ‘moment van leven of dood’ in interne memo

Ren Zhengfei, CEO bij Huawei, benadrukt in een intern bericht dat Huawei voor een beslissend moment in de geschiedenis van het bedrijf staat. De handelsoorlog met de VS bereikt een hoogtepunt, en het bedrijf moet zich volgens de CEO voorbereiden op een zware tijd.

Bloomberg meldt dat Zhengfei in de interne memo onder andere meldt dat werknemers die hun potentie nog niet ten volste benutten zich klaar moeten maken om “commando squads” te vormen. Deze moeten nieuwe projecten gaan onderzoeken. Als werknemers het goed doen in deze teams worden ze gepromoot tot “company commander”. De werknemers die geen passende rol voor zichzelf weten te vinden krijgen ieder kwartaal een korting op hun salaris, tot dit ze wel lukt.

“Het bedrijf staat voor een moment van leven of dood”, zo meldde Zhengfei. “Als je het werk niet kunt doen, maak dan plaats voor onze tank om door te rollen; en als je op het slagveld wilt komen, kun je een touw om de ‘tank’ binden om hem mee te trekken, iedereen moet dit soort vastberadenheid hebben!” De interne memo vol oorlogsretoriek komt kort nadat het Amerikaanse Commerce Department Huawei al 90 dagen uitstel gaf om handel in componenten met Amerikaanse bedrijven te kunnen blijven voeren.

Goede cijfers misleidend

In het bericht van de CEO vermeldt hij verder dat de grotere omzet in de eerste helft van 2019 een vertekend beeld geeft. De omzet groeide met 23 procent, maar dit komt volgens Zhengfei doordat Chinese klanten hun betalingen op tijd voldeden. De situatie is volgens de CEO dus minder rooskleurig dan het lijkt, door de handelsoorlog met de VS.

“In de eerste helft van het jaar zagen onze resultaten er goed uit, dit komt waarschijnlijk doordat onze Chinese klanten betalingen op tijd verrichtten. Het grote volume liet de geldstroom er goed uitzien, maar dit is niet de echte situatie,” meldde Zhengfei.