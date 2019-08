IBM maakt instructieset OpenPower-chips open source

OpenPower, een dochteronderneming van IBM, heeft bekendgemaakt dat de instructieset van OpenPower-processors open source wordt. Dit betekent dat er geen licentie meer aangeschaft hoeft te worden bij IBM voor gebruik van de set.

De instructieset wordt volgens SiliconAngle onder meer gebruikt in twee van de snelste supercomputers ter wereld. Instructiesets zetten code in software om naar de fysieke activiteit in processors en het bijbehorende elektrische circuit. Dat de instructieset nu open source is betekent dat ontwikkelaars functies van OpenPower in hun processors kunnen bouwen, zonder daar extra kosten aan kwijt te zijn. Ook kan de instructieset nu naar wens aangepast en uitgebreid worden. Dit kan bijvoorbeeld van pas komen als een aanpassing nodig is voor het draaien van bepaalde applicaties.

Uit de blogpost blijkt dat IBM ook een aantal hulpbronnen vrijgeeft om het adopteren van de instructieset makkelijker te maken. Onder andere een handleiding voor het gebruiken van de instructieset in non-OpenPower chips maakt hier deel van uit. Ook manieren om de OpenCAPI- en Open Memory Interface-protocollen in te zetten worden uitgelegd. Deze protocollen worden gebruikt voor het verbinden van een CPU met geheugen.

Fysieke eigenschappen niet open source

De processorarchitectuur van de OpenPower-chips wordt niet open source. De Power9, de meest recente CPU in de reeks, heeft 8 miljard transistors en tot wel 24 cores. Deze worden onder meer gebruikt in de Summit- en Sierra-systemen van het Amerikaanse Department of Energy. Deze worden gezien als de twee krachtigste supercomputers ter wereld.

De OpenPower Foundation juichte het vrijgeven van de instructieset toe. Volgens hen is het een zegen voor de open source-gemeenschap. “Door de POWER ISA naar een open model te verplaatsen (…) en beschikbaar te stellen aan de groeiende open technische gemeenschappen, zullen we innovatie in open hard- en software versneld laten groeien”, zegt Hugh Blemings, de directeur van OpenPower.

IBM brengt OpenPower overigens onder bij de Linux Foundation. Aangezien dit een van de grootste open source-organisaties is, zou dit adoptie op de lange termijn verder op weg kunnen helpen. De OpenPower-groep wordt ook ondersteund door andere techbedrijven, waaronder giganten als Google.