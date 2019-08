Citrix maakt Managed Desktops algemeen beschikbaar

Citrix Managed Desktops zal vanaf 26 augustus algemeen beschikbaar zijn. De desktop-as-a-service (DaaS)-oplossing vereenvoudigt de levering van apps en desktops voor Windows, vanaf Microsoft Azure naar devices.

In vergelijking met Citrix Virtual Apps en Desktops is Citrix Managed Desktop ontworpen om een “turnkey service” te bieden, meldt ZDNet. Dit is ongeacht de grootte van het bedrijf of het niveau van IT-expertise. Klanten kunnen zo Windows-applicaties en desktops vanuit de cloud naar ieder apparaat leveren. De dienst kan per maand worden aangeschaft of voor een bepaalde langere termijn.

Managed Desktops is ontworpen om provisioning te verbeteren voor medewerkers. Het kan bijvoorbeeld gebruikt worden om makkelijker het aantal virtuele desktops op- of af te schalen. Dit kan onder andere van pas komen bij de instroom van een groot aantal nieuwe werknemers na een overname of fusie. Gebruikers moeten in staat zijn om makkelijk virtuele desktops vanaf Azure te integreren met on premise Active Directory en andere bedrijfsresources. Citrix-partners kunnen verder aangepaste diensten voor specifieke verticale markten direct op Citrix Managed Desktops gaan bouwen.

Verschillen met Citrix Virtual Apps and Desktops

Citrix kondigde Managed Desktops in mei aan op Citrix Synergy, met de intentie om directe ondersteuning te bieden voor de multi-session Windows Virtual Desktop-ervaring. Het verschil met Citrix Virtual Apps and Desktops is verder dat alles van Citrix gekocht kan worden, dus bijvoorbeeld diensten van Citrix en de bijbehorende compute van Azure. Ook kan een virtuele desktop “domain-joined” of juist niet zijn. Dit betekent dat externe gebruikers sneller een virtuele desktop toegewezen kunnen krijgen. Deze kan ook onderdeel worden van een bestaand Windows-domein. Verder heeft de nieuwe dienst ondersteuning voor meerdere regio’s, levert Citrix de desktop met Virtual Delivery Agent om snel nieuwe virtuele desktops toe te wijzen en komt er ondersteuning voor SD-WAN.