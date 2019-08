Programmeertaal Python beschikbaar in Azure Functions

Azure Functions 2.0 ondersteunt vanaf nu de programmeertaal Python 3.6. De ondersteuning voor Python op de serverless-dienst van Microsoft werd bekendgemaakt in een blogpost.

AWS, concurrent van Microsoft, had al langer ondersteuning voor Python in Lambda Functions. Nu kan de programmeertaal dus ook gebruikt worden voor Azure Functions. Functions kunnen gepubliceerd worden als code of als Docker-containers naar een Linux-based serverless platform in Azure.

Het programmeermodel van Azure Functions is gebaseerd op event triggers (denk bijvoorbeeld aan het verzenden van een bestand) en data bindings (het synchroniseren van data tussen de gebruiker en provider). Microsoft ziet volgens The Register ontwikkelaars graag Python gebruiken voor het verwerken van data via bindings. Een andere optie is reageren op alerts of activiteit in Azure door cloud resources te automatiseren.

Features voor ontwikkelaars

Azure Functions Core Tools zal ontwikkelaars verder in staat stellen om te coderen met een editor naar keuze. Microsoft zou in dat geval graag zien dat de Azure Pipelines-integratie uit Azure DevOps gebruikt wordt. Microsoft geeft aan dat Python een goede programmeertaal is voor data science en machine learning. In de blogpost geeft het suggesties voor het gebruik van Python, onder andere voor het creëren van een applicatie voor inference.

Verder kan het bouwen en debuggen van applicaties lokaal gebeuren, terwijl het uitrollen en beheren van de applicaties in de cloud gebeurt. Met Azure Functions Core Tools wordt er nog wat extra functionaliteit voor ontwikkelaars toegevoegd. Met deze tools kunnen templates gecreëerd worden, lokaal worden getest en vervolgens direct worden gepubliceerd. Een extensie voor Visual Studio Code zorgt voor geïntegreerde editing voor het bouwen, functies toevoegen en uitrollen van apps.