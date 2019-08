Dell komt met zero-footprint desktop OptiPlex 7070 Ultra

Dell laat aan Techzine weten over de introductie van een ultradunne en lichte zero-footprint desktop, de OptiPlex 7070 Ultra. Alle technologie is bij deze pc verwerkt in de standaard van de display. Vandaar de ‘zero’: er is geen aparte pc-kast meer nodig.

Het apparaat heeft behalve de display en de standaard dus geen hardware nodig om te functioneren. Het neerzetten van een pc-kast is dus verleden tijd met het product, iets dat volgens Dell van pas komt bij bedrijven die hun ruimte zo efficiënt mogelijk willen benutten. Vooral voor open werkvloeren zou de pc geschikt zijn, meldt Dell.

“IT-leiders moeten kosten laag houden en werknemers de flexibiliteit en vrijheid geven om op de meest productieve manier te werken. Steeds meer organisaties gaan over op open werkvloeren en zijn daarom op zoek naar technologie die ruimte op het bureau, productiviteit en IT-investeringen maximaliseert”, zegt Dave Lincoln, Vice President of Fixed Computing bij Dell. “Vijfendertig jaar geleden veranderde Dell de manier waarop pc’s werden gemaakt en geleverd. Met de OptiPlex 7070 Ultra doen we dat opnieuw, met een innovatieve desktop-oplossing.”

Kenmerken

Het apparaat is verder modulair, wat betekent dat het mogelijk is om de standaard (waar alle technologie in is verwerkt) los te koppelen van de display. Dat betekent dus dat de pc en de display naar behoeven geüpgraded kunnen worden. Ook het onderhoud van de pc wordt op die manier makkelijker. Verder zijn er een aantal fysieke security-eigenschappen in de standaard verwerkt, die misbruik van de pc door derden moeten voorkomen. Ook het gebruik van tot twee extra beeldschermen wordt ondersteund. Bovendien heeft de pc maar één kabel, die in data, video, audio en stroom voorziet. Op dit moment is de zero-footprint pc schaalbaar tot en met Intel Core vPro i7-processors, 64 GB RAM, NVMe SSD’s van 1TB en HDD’s van 2 TB.

De OptiPlex 7070 Ultra zal vanaf 24 september beschikbaar zijn. In de Verenigde Staten kost de pc 749 dollar, volgens het Nederlandse persbericht zal de prijs in ons land ongeveer gelijk zijn.