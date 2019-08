Box lanceert Box Shield voor veiliger delen bestanden

Box introduceert Box Shield, dat bestaat uit een aantal tools voor een veiliger file sharing-systeem. Gebruikers en beheerders kunnen de tools inzetten om beter te begrijpen met wie bestanden worden gedeeld en wanneer bestanden op een verkeerde manier worden gebruikt.

Box-gebruikers delen vaak links om bestanden beschikbaar de maken voor andere gebruikers. Box Shield moet het delen van deze bestanden veiliger maken, meldt TechCrunch. “We hebben Box Shield geïntroduceerd, dat contentcontroles bevat en de content beschermt op een manier die de gebruikerservaring niet in gevaar brengt, terwijl de veiligheid voor de beheerder en het bedrijf wordt gewaarborgd, zodat hun intellectuele eigendom wordt beschermd,” zegt Jeetu Patel, Chief Product en Chief Strategy Officer bij Box.

Box Shield bestaat uit twee hoofdonderdelen. Aan de ene kant moeten gebruikers begrijpen wat ze delen met anderen. Soms gebruiken bedrijven het delen van bestanden in Box namelijk op de verkeerde manier. Daardoor worden bestanden in Google geïndexeerd en zijn ze dus voor iedereen beschikbaar. Om dit te voorkomen is de informatie over het delen van bestanden duidelijker gemaakt door alerts en een nieuw UI-design.

Meer functies voor beheerders

Er zijn ook gevallen waarbij dit niet werkt. Daarom is er voor IT-professionals een manier toegevoegd om beveiliging in te bouwen. Als er documenten zijn die per se niet mogen uitlekken, kunnen deze beschermd worden. Als gebruikers bestanden dan op de verkeerde manier proberen te delen, dan wordt dit tegengehouden door het systeem.

Het wordt ook makkelijker voor beheerders om te detecteren wanneer bestanden verkeerd gebruikt worden. Denk bijvoorbeeld aan meldingen bij ongebruikelijke downloads, verdachte gebruikssessies of activiteit in ongebruikelijke locaties in Box. Deze tool kan ook samenwerken met securitysoftware die al in gebruik is, waardoor de kans op incidenten nog kleiner wordt.

“Het tweede wat we proberen te doen is ervoor te zorgen dat Box zelf een aantal ingebouwde beveiligingsgordels en randvoorwaarden heeft die mensen kunnen helpen risico’s rondom nalatigheid of onopzettelijke onthullingen van werknemers te verminderen, en er vervolgens voor te zorgen dat er een aantal zeer nauwkeurige beveiligingscontroles zijn die kunnen worden toegepast op de classificatie van bestanden,” legde Patel uit.