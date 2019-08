Amazon Forecast algemeen beschikbaar gemaakt

Amazon Forecast, een fully managed dienst voor het voorspellen van gebeurtenissen met behulp van machine learning, is nu algemeen beschikbaar. Voorspellingen over bijvoorbeeld sales, benodigde infrastructuur of stroombehoefte behoren hiermee tot de mogelijkheden voor bedrijven.

Dit meldde Amazon woensdag in een persbericht. Forecast gebruikt machine learning om voorspellingen te doen in verschillende velden, en koppelt daar ook nog eens provisioning van cloudinfrastructuur aan. Er is geen AI- of machine learning-expertise nodig voor het gebruik van deze dienst, vandaar ook ‘fully managed’. Amazon Forecast creëert automatisch een data pipeline en verwerkt data voor het trainen van een model. Vervolgens worden gegevens over nauwkeurigheid berekend en voert de dienst voorspellingen uit.

Machine learning-voorspellingen ook voor niet-experts

Volgens Amazon kan het systeem complexe machine learning-modellen bouwen in een paar simpele stappen. Dat zou normaal gesproken een langere tijd duren. Ook claimt het bedrijf dat de voorspellingen 50 procent accurater zijn dan traditionele modellen. Dit komt enerzijds doordat er enorme hoeveelheden historische data beschikbaar zijn waar Forecast mee kan werken. Anderzijds wordt er ook gerelateerde, maar aparte data meegenomen die bij traditionele methoden niet of minder wordt gebruikt.

Swami Sivasubramanian, Vice President bij Amazon Machine Learning, zegt in het persbericht: “We hebben in de loop der jaren geavanceerde algoritmes voor voorspellingen ontwikkeld die onze klanten nu kunnen gebruiken in Amazon Forecast, zonder dat ze zelf iets hoeven te weten over machinaal leren. We kunnen niet wachten om te zien hoe onze klanten de service gebruiken om hun bedrijfskosten en inefficiënties te verminderen, een hogere beschikbaarheid van middelen en producten te garanderen, producten sneller te leveren en kosten te verlagen om hun klanten tevreden te stellen.”