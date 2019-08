Red Hat introduceert OpenShift Service Mesh

Red Hat laat weten dat het OpenShift Service Mesh lanceert, een dienst voor beter management van service-to-service communicatie. De dienst moet het inzetten en laten samenwerken van microservices makkelijker en minder tijdrovend maken.

De dienst is bedoeld voor het managen van dataverkeer, het handhaven van beleid en het beveiligen van diensten, net als andere service meshes. De OpenShift Service Mesh voegt hier echter nog aan toe dat de service mesh gevisualiseerd kan worden. Dit maakt het mogelijk om services te observeren. Naast deze observatiemogelijkheden kunnen ontwikkelaars de implementatie van microservice-architecturen beter beheren, omdat de service mesh geïntegreerd is in OpenShift Kubernetes.

OpenShift Service Mesh is gebaseerd op de Istio-, Kiali- en Jaeger-projecten, en is aangevuld met Kubernetes operators, voor een betere ervaring voor developers. Gebruikers van OpenShift Service Mesh kunnen door de Istio- en Kiali-technologie service meshes bouwen en managen. Jaeger voegt hier de zichtbaarheid van OpenTracing aan toe, een techniek voor het monitoren van diensten en de communicatie daartussen. Dit maakt het bijvoorbeeld mogelijk om zwakke punten of bugs in applicaties te observeren. Met Jaeger kunnen ontwikkelaars kortom het hele communicatieproces tussen microservices volgen.

Ondesteuning voor ontwikkelaars

De configuratie en installatie gebeurt via Service Mesh Operator, en een Operator Lifecycle Management-framework. Hiermee wordt de implementatie van applicaties in een service mesh eenvoudiger. Om ontwikkelaars te laten focussen op het bouwen van de applicaties zelf, zijn installatie, onderhoud en lifecycle management geautomatiseerd.

“Wereldwijd gebruiken meer dan 1.000 organisaties uit allerlei sectoren Red Hat OpenShift om de digitale en cloud-native transformatie te bevorderen. Door Red Hat OpenShift Service Mesh toe te voegen, kunnen ontwikkelaars productiever zijn op het meest uitgebreide Kubernetes-platform in de markt. Door de lasten van netwerkconnectiviteit en -beheer uit hun takenpakket te halen, kunnen ze zich concentreren op het bouwen van de volgende generatie bedrijfsapplicaties,” zegt Ashesh Badani, senior vice president of Cloud Platforms bij Red Hat.