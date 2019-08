Oracle-bestuurders keuren rechtszaak tegen oprichter Ellison goed

De overname van NetSuite door Oracle in 2017 werd niet door alle aandeelhouders van het bedrijf goedgekeurd, met name door de prijs van 9,3 miljard dollar (8,4 miljard euro). Een aantal leden van de raad van bestuur van Oracle heeft nu een rechtszaak vanuit een pensioenfonds goedgekeurd, meldt Reuters. De aanklacht luidt dat CTO en oprichter Larry Ellison en co-CEO Safra Catz hun verplichtingen ten opzichte van het bedrijf niet zijn nagekomen bij de deal.

De twee topmanagers worden er in een paar woorden van beschuldigd dat NetSuite is overgenomen voor een te hoog bedrag. Dit terwijl Ellison zelf aandeelhouder is bij NetSuite, en ook betrokken was bij de oprichting van dat bedrijf. Een pensioenfonds voor brandweermannen uit St. Louis is de originele bron van de aanklacht. Het fonds claimt dat de raad van bestuur een te hechte band met Ellison had om zelf een beslissing te nemen over of er een rechtszaak moest komen. Een speciaal comité met drie leden van de raad van bestuur van Oracle schrijft nu in een brief aan de rechtbank van Delaware dat ze achter de aanklacht staan.

Schadevergoeding van enkele miljarden

Het comité schrijft in de brief dat het wil dat de rechtszaak van het pensioenfonds wordt uitgevoerd, namens Oracle. Reuters meldt verder dat een van de advocaten van het pensioenfonds claimde dat eventuele schadevergoedingen zouden kunnen oplopen tot meerdere miljarden. In feite heeft de raad van bestuur dus nu goedgekeurd om bedragen in die orde van grootte te eisen van leden van het eigen bedrijf.

NetSuite werd in 2017 door Oracle overgenomen om de positie van het bedrijf op de cloudmarkt te verbeteren. Eerder schreven we al een artikel over de potentie die NetSuite heeft voor Oracle als voorbeeld voor hoe cloud werkt. Het is voor Oracle kortom te hopen dat deze hobbel in de weg niet te veel tijd in beslag gaat nemen.