VMware neemt Pivotal Software over

Pivotal Software, leverancier van platforms voor softwareontwikkeling, wordt overgenomen door VMware. De deal omvat een bedrag van zo’n 2,7 miljard dollar (2,4 miljard euro), meldt VMware in een persbericht.

Met Pivotal Software wil VMware een uitgebreid portfolio aan diensten, tools en producten gaan aanbieden. Deze zijn bedoeld om applicaties te bouwen, draaien en beheren op Kubernetes-infrastructuur. “Kubernetes wordt de facto de standaard voor moderne multicloud apps. We zijn verheugd om Pivotal’s ontwikkelplatform, -tools en -diensten te combineren met de infrastructuurmogelijkheden van VMware om een uitgebreid Kubernetes-portfolio te leveren voor het bouwen, uitvoeren en beheren van moderne applicaties,” zegt Pat Gelsinger, CEO van VMware. “Belangrijk is dat het toevoegen van Pivotal aan ons platform onze bredere Any Cloud, Any App, Any Device visie verbetert en onze leiderspositie in de moderne multicloud IT-infrastructuur versterkt”.

Pivotal voor “cloud 2.0”

Pivotal Software levert een cloud-native platform voor ontwikkelaars met tools om applicaties te bouwen en te draaien. Volgens het bedrijf komt de deal met VMware op een ideaal tijdstip. De twee bedrijven werken namelijk al langer samen aan het Kubernetes-platform PKS. “De tijd is ideaal om de krachten te bundelen met VMware, een marktleider die onze toewijding aan open-source projecten en onze focus op het toevoegen van waarde voor ontwikkelaars op Kubernetes deelt”, zegt Rob Mee, CEO van Pivotal.

De deal moet VMware gaan helpen om applicaties te ondersteunen die op iedere cloudinfrastructuur draait, zegt John Furrier van SiliconAngle, die deze doelstelling omschrijft als ‘cloud 2.0’. “Pivotal, met Cloud Foundry, geeft VMware een mooie middenlaag tussen apps en infrastructuur voor ontwikkelaars, en apps die cloud-native support nodig hebben, specifiek rondom microservices.” De moeilijkheden rondom verschillende cloudinfrastructuren moeten dus door de expertise van Pivotal flink verkleind worden.