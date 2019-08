Securitybedrijf Carbon Black overgenomen door VMware

VMware meldt in een persbericht dat het Carbon Black overneemt, een securitybedrijf dat cloud-native endpointbeveiliging levert. De deal is ondertekend voor een bedrag van zo’n 2,1 miljard dollar (1,9 miljard euro).

Het dochterbedrijf van Dell Technologies zegt dat de overname helpt om een security-cloud te creëren voor iedere applicatie. Deze moet enterprise-workloads en -gebruikers beveiligen op alle cloudtypes en devices. Hiervoor worden big data, behavioral analytics en AI ingezet. Carbon Black levert daarmee endpointbeveiliging tegen geavanceerde cyberaanvallen. Behalve voor beveiliging moet de expertise van Carbon Black VMware ook helpen om tools voor inzicht in het gedrag van applicaties te bouwen. Daardoor kunnen gebruikers sneller reageren op cyberaanvallen.

Overzichtelijkere security

“De beveiligingsindustrie is ineffectief, door te veel gefragmenteerde oplossingen en geen samenhangende platformarchitectuur. Door Carbon Black in de VMware-familie op te nemen, zetten we nu een enorme stap voorwaarts in beveiliging en leveren we een enterprise-grade platform voor het beheren en beschermen van workloads, applicaties en netwerken”, aldus Pat Gelsinger, CEO van VMware. “Naarmate bedrijven applicaties naar de cloud verplaatsen en toegang krijgen tot de cloud via gedistribueerde netwerken, en vanuit een verscheidenheid aan eindpunten, is beveiliging een belangrijke uitdaging en prioriteit geworden”.

De beveiligingssoftware van Carbon Black wordt geïntegreerd in producten van VMware, zoals AppDefense, Workspace One, NSX en SecureState. VMware hoopt zo een leidende positie in te nemen in de beveiliging van moderne cloudapplicaties. Analist Holger Mueller van Constellation Research stelt in een artikel van SiliconAngle dat Carbon Black een significante aanvulling is op VMware. Dit omdat endpoint security van groot belang is als steeds meer applicaties naar de cloud migreren. Dit wordt nog versterkt doordat bedrijven steeds vaker met hybride clouds werken. De overname kan volgens hem ook erg winstgevend zijn. “Carbon Black past goed bij de ambitie van Dell en VMware om een aanzienlijk deel van deze hybride cloudinkomsten mee te pikken,” zegt Mueller.

Ongeveer tegelijkertijd met deze aankondiging werd bekend dat VMware ook Pivotal Software overneemt. De aankondigingen komen een paar dagen voor VMworld, het jaarlijkse event van VMware.