‘EU wil gezichtsherkenning reguleren’

De Europese Commissie (EC) is van plan om het gebruik van gezichtsherkenning drastisch te limiteren. De nieuwe regels moeten voorkomen dat EU-burgers worden onderworpen aan alomtegenwoordige surveillance met identiteitsherkenning.

De Financial Times schrijft op basis van bronnen over de plannen.Volgens de EC moeten EU-burgers zelf controle kunnen hebben over wanneer gezichtsherkenning op hen wordt toegepast. Het gebruik van gezichtsherkenning zonder enig onderscheid te maken moet door de nieuwe regels beperkt worden. Volgens de plannen moeten burgers geïnformeerd worden als gezichtsherkenning op hen wordt toegepast. Ook moeten uitzonderingen streng en met precisie worden omschreven. De nieuwe reguleringen komen bovenop de GDPR, waarin in principe al verboden wordt om biometrische technologie te gebruiken om specifieke individuen te identificeren.

Plan voor regulering AI

Het plan is deel van een nieuwe aanpak en regulering van kunstmatige intelligente door de EU. Het plan moet het vertrouwen van burgers in AI bevorderen doordat het veilig en verantwoordelijk gebruikt wordt. Daar horen dus ook technieken als gezichtsherkenning bij. Het nieuwe plan gaat al het gebruik van AI-technieken zo breed mogelijk reguleren. Zonder regulatie brengt AI volgens de EC de fundamentele rechten van mensen in gevaar, bij verkeerd gebruik. AI-technologieën zonder regulering zouden volgens de EC bijvoorbeeld een effect op burgers kunnen hebben zonder dat er een reden wordt gegeven en zonder een tussenpersoon die enige context biedt.

Er zijn een aantal EU-landen (de Brexit buiten beschouwing gelaten) waar gezichtsherkenning in de media werd uitgelicht. In Zweden werd een boete uitgedeeld voor het verkeerd gebruiken van gezichtsherkenning op een school. Eerder werd er al gewaarschuwd voor een ‘epidemie van gezichtsherkenning’ in het Verenigd Koninkrijk. De berichtgeving over deze technologie geeft in ieder geval aan dat de plannen van de EC niet uit het niets komen. Volgens de Financial Times gaat de nieuwe regelgeving beïnvloeden op welke manier gezichtsherkenning gebruikt mag worden in openbare ruimten.