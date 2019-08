MessageBird introduceert nieuwe API voor integratie zakelijke berichten

Communication Platform as a Service (CPaaS)-leverancier MessageBird lanceert een nieuwe API waarmee berichten sturen en ontvangen naar klanten via onder andere WhatsApp en Messenger verbeterd wordt. Zo moet het klantcontact van bedrijven een stuk minder ineffiniënt worden.



Met Programmable Conversations, zoals de API heet, is het mogelijk om berichten op Whatsapp, WeChat, Messenger en SMS te integreren in één platform. De hele communicatiestroom komt dus bij elkaar in een gecombineerd overzicht. Zo kunnen bedrijven hun communicatie veel eenvoudiger afhandelen. “Wat we van bedrijven en hun klanten horen, is dat mensen met bedrijven willen praten op een kanaal dat hen bevalt en dat verschilt afhankelijk van waar je je in de wereld bevindt”, zegt Robert Vis, CEO van MessageBird.

Minder gedoe bij klantcontact

Complicaties bij klanten nemen zo drastisch af, omdat alle eerdere communicatie direct beschikbaar is voor klantenservice-medewerkers. Denk aan het door klanten meerdere keren moeten uitleggen wat het probleem is als ze een nieuwe medewerker contacteren. Ook hoeven bedrijven dus niet meer verschillende apps tegelijkertijd in gebruik te hebben bij de communicatie met klanten. UCToday meldt dat MessageBird-CEO Robert Vis ook vertelde over ontwikkeling die hij de “WeChatification of the West” noemt. Dit is de verregaande integratie van meerdere diensten in één app, iets dat MessageBird dus nu doet met messaging apps. In India is de API al ingezet bij een bedrijf dat diensten aanbiedt die lijken op Uber. Steeds minder mensen downloadden de app van het bedrijf. Door via Programmable Conversations met klanten te communiceren kon het klantcontact echter toch op peil blijven.