Azure AD login beschikbaar voor beta Microsoft Edge

Op de beta-channels voor Microsoft Edge is het inloggen met Azure AD-accounts vanaf nu mogelijk. Dit heeft Microsoft bekendgemaakt in een blogbericht. De functie is een antwoord op feedback die het bedrijf kreeg van beta-gebruikers.

In de blogpost laat Microsoft weten dat veel gebruikers van de beta van Microsoft Edge aangaven dat ze in wilden loggen met werk- of schoolaccounts. Microsoft heeft dit ter ore genomen, dus is het inloggen en synchroniseren met werk- en schoolaccounts van Azure AD nu mogelijk. Dit betekent dat instellingen zullen synchroniseren tussen alle devices die een bepaald account gebruikt. Ook zullen gebruikers minder vaak hoeven inloggen, door het gebruik van Single Sign-On (SSO).

De update betekent dat gepersonaliseerde instellingen hetzelfde zijn op verschillende apparaten. Denk bijvoorbeeld aan favorieten, voorkeuren, wachtwoorden en gegevens om automatisch formulieren in te vullen. In de toekomst zal dit ook gaan gelden voor persoonlijke informatie als browsegeschiedenis, geïnstalleerde extensies en geopende tabbladen. De gebruiker kan zelf bepalen welke van deze data zullen synchroniseren. Verder zullen alle websites die SSO ondersteunen automatisch de credentials van gebruikers overnemen. Zo hoeft er dus niet meer steeds opnieuw handmatig ingelogd te worden bij verschillende websites.

Open source

ITProToday meldt dat de beta-channel in 2020 zal worden opgevolgd door een ‘stable channel’, waarop een stabiele versie van de nieuwe Edge-browser gebruikt kan worden. De uiteindelijke laatste versie zal daarna voor Windows 7 tot en met 10 en macOS beschikbaar worden. De nieuwe versie van Edge is gebaseerd op Chromium, het open source-project met de broncode voor Google Chrome. Microsoft wil door de ontwikkeling van Edge met Chromium niet alleen een betere browser ontwikkelen, maar ook een bijdrage leveren aan een betere ontwikkeling van andere browsers. Volgens ITProToday is de ontwikkeling van de nieuwe versie vooral gericht op zakelijke gebruikers. Secundair is de nieuwe Edge bedoeld om een alternatieve browser voor consumenten te bieden naast browsers als Google Chrome.