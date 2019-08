HPE bouwt supercomputer voor maanlanding NASA

NASA gaat een supercomputer van HPE gebruiken om in 2024 weer mensen op de maan te laten landen. In een persbericht meldt HPE dat de supercomputer workloads voor modellen en simulaties moet gaan draaien. Deze zijn bedoeld voor het onderzoeken en voorbereiden van bepaalde fases in het maanlandingsproces.

De supercomputer heet Aitken, vernoemd naar de beroemde Amerikaanse astronoom Robert Grant Aitken. Hij specialiseerde zich in onderzoek naar dubbelsterren. De supercomputer is deel van een samenwerking tussen HPE en het Ames-onderzoekscentrum van NASA. De vierjarige samenwerking is op zijn beurt onderdeel van het Artemis-programma van NASA, waarbij uiteindelijk weer voor het eerst sinds 1972 mensen op de maan moeten landen.

Aitken heeft de SGI 8600 supercomputer van HPE als basis, met maximale prestaties van 3,69 petaflops. Met andere woorden betekent dit dat de supercomputer ongeveer 3,69 biljard berekeningen per seconde kan uitvoeren. Aitken heeft verder 1150 server nodes, in totaal 46.080 rekenkernen en een geheugen van 221 TB. De gebruikte processors zijn de schaalbare Intel Xeon-processors van de tweede generatie. Ook heeft de supercomputer een zuinig waterkoelsysteem dat volgens HPE de energie- en waterbenodigdheden van NASA drastisch beperkt.

Samenwerking HPE en NASA

Aitken zal worden gebruikt in een nieuw deel van het Ames-centrum, als eerste van een reeks van 16 supercomputers die uiteindelijk in meer dan 59,9 petaflops aan rekenkracht kunnen gaan voorzien voor onderzoekers, meldt SiliconAngle. Het zou dus goed kunnen dat HPE ook bij volgende deals met NASA betrokken is.

“HPE heeft al een langdurige samenwerking met NASA Ames en samen bouwen we verder aan innovatieve HPC-technologieën om ontdekkingen in de wetenschap en in de ruimte te stimuleren. We zijn vereerd dat we de nieuwe Aitken supercomputer en energiecapaciteiten hebben ontworpen voor de volgende missie van de mensheid naar de maan.” vertelt Bill Mannel, vice president high-performance computing & artificial intelligence bij HPE.