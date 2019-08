Huawei komt met AI-chip met laag energieverbruik

Huawei kondigt een AI-chip aan, genaamd Ascend 910. De chip zou een enorm lage energieconsumptie hebben van maar 310 watt. Ook zou de rekenkracht erg groot zijn in vergelijking met andere AI-chips.

Oorspronkelijk zou de chip een verbruik van 350 watt hebben gehad, maar dit is nu dus nog lager geworden, meldt ZDNet. De snelheid van de chip is verder maximaal 512 teraflops. Volgens Huawei betekent dit de snelste AI-chip die tot nu toe geproduceerd is.

Het Chinese bedrijf kondigde verder ook algemene beschikbaarheid aan van het AI-framework MindSpore. MindSpore is een oplossing voor het bouwen en verbeteren van AI-applicaties en – tools. Het framework ondersteunt cloud-, edge- en device-gebaseerde AI en zou ontwikkelaars sneller en makkelijker AI-modellen laten creëren.

“In een doorsnee neuraal netwerk voor natural language processing (NLP), heeft MindSpore 20 procent minder regels aan core code dan toonaangevende frameworks op de markt, en het helpt ontwikkelaars hun efficiëntie met minstens 50 procent te verhogen”, aldus Huawei. Het bedrijf claimt verder dat het framework in combinatie met de Ascend 910-chip twee keer zo snel AI-modellen kan trainen op Google TensorFlow. Dit in vergelijking met de huidige mainstream AI-chips.

Normale gang van zaken weer ingezet

Huawei is van plan om een volledig AI-portfolio te gaan leveren. Eric Xu, rotating chairman bij Huawei, zegt hierover: “Alles verloopt volgens plan, van R&D tot productlancering. Wij beloofden een volledig AI-portfolio voor alle scenario’s en vandaag hebben wij dit geleverd met de Ascend 910 en MindSpore. Dit markeert een nieuwe fase in de AI-strategie van het bedrijf.” Het MindSpore-framework zal overigens in 2020 open source worden.

Ren Zhengfei, de CEO van Huawei, sprak eerder zijn personeel vrij dramatisch toe met de mededeling dat het bedrijf zich in een leven-of-dood-situatie bevond door de handelsoorlog met de VS. Met de release van de Ascend 910 en MindSpore lijkt de normale gang van zaken weer ingezet bij de Chinese tech-gigant. Xu meldde in een bericht van Reuters dan ook dat de consumentendivisie van het bedrijf wat minder leed onder de handelsoorlog met de VS dan eerder werd verwacht.