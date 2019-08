Slack introduceert nieuwe functies in strijd tegen Teams

Chat-applicatie Slack pakt uit met enkele handige nieuwe functies in de nieuwste versie van de app, waaronder de mogelijkheid om sneller in contact te komen met de juiste mensen binnen een organisatie. De vraag is maar of dat zal volstaan.

Slack wordt beter. De zakelijke chat-app krijgt enkele handige nieuwe functies mee. Het meest in het oog springt de mogelijkheid om via de zoekbalk opzoek te gaan naar mensen binnen een organisatie. Je kan zoeken op naam maar ook op departement of expertise. Het is de bedoeling om zo ook in grote organisaties snel toegang te krijgen tot de juiste persoon wanneer je een vraag hebt over bijvoorbeeld een specifiek project. De functie is handig maar niet baanbrekend. Concurrent Facebook Workplace biedt een heel gelijkaardige functionaliteit aan.

Kanaalmanagement

Verder herwerkt Slack zijn kanalen. De namen van de dingen kunnen nu langer zijn (tot 80 tekens), en het is mogelijk om met toestemmingen te spelen. Zo kan je in grote kanalen slechts een handvol mensen het recht geven om berichten te posten. Dat is handig in bijvoorbeeld officiële aankondigingskanalen waar het hele bedrijf in zit, maar nieuwe aankondigingen niet ondergesneeuwd mogen worden door discussies erover.

Slack-gebruikers mogen ook nog uitkijken naar een integratie met G Suite en de Google-agenda, waardoor hun status automatisch gesynchroniseerd wordt binnen Slack (denk aan ‘bezet’ wanneer er een vergadering staat gepland). Videochats krijgen dan weer korte tekstreacties, zodat je in een videomeeting snel kan aangeven dat je even weg stapt van je keyboard. Een korte pol lanceren behoort ook tot de mogelijkheden.

Moeilijke concurrentie

Slack was lange tijd de grote favoriet wat betreft zakelijke chat-applicaties, met een grote navolging binnen jonge bedrijven en populariteit bij werknemers. Enkele jaren geleden introduceerde Microsoft echter Teams: een concurrerende applicatie die deel uitmaakt van Office 365. Bij Slack hadden ze aanvankelijk geen angst voor Teams, maar dat zelfvertrouwen bleek onterecht. Microsofts toepassing heeft vandaag meer gebruikers dan Slack.

De vraag is maar of nieuwe toepassingen en integraties zullen helpen om het marktaandeel van Slack op te krikken. Volgens deze redactie is functionaliteit niet het probleem. Slack is over vrijwel de hele lijn superieur aan Teams, in stabiliteit, overzichtelijkheid, gebruiksgemak en de fel uitgebreidere functionaliteit en integratiemogelijkheid. Teams heeft maar één pluspunt: het zit mee bij Office 365. Dat Slack achterblijft op Teams lijkt dan ook niet echt te maken te hebben met welke applicatie beter is, eerder met welke toepassing toegankelijker is. Veel organisaties hebben al Office 365, wat betalen voor Slack soms moeilijk te verantwoorden maakt.