IBM komt met kwantumveilige cryptografie-diensten

IBM plant in 2020 cryptografische encryptie te introduceren die ook veilig is voor kwantumcomputers. Ook wil het bedrijf kwantumveilige algoritmes beschikbaar gaan maken via de open source-gemeenschap.

Aangezien IBM over een paar jaar winst wil gaan draaien met zijn kwantumcomputers, is het wel zo handig als de technologie veilig is voor klanten. Daarom heeft het bedrijf een aantal aankondigingen gedaan op kwantumcomputing-gebied.

Quantum Risk Assessment is een webinar dat klanten helpt om in te schatten hoe groot hun risico’s zijn wat betreft de effecten van kwantumcomputers op hun bedrijf of organisatie. Daarnaast heeft IBM een prototype van een kwantumveilige tape drive ontwikkeld, voor storage-doeleinden. De stappen die IBM zet om kwantumveiligheid te waarborgen komen een paar jaar na IBM Q, de dienst voor kwantumcomputing via de cloud. Sinds begin 2019 is IBM Q System One commercieel beschikbaar als cloudservice. Volgens InsideHPC hebben gebruikers tot nu toe meer dan 28 miljoen experimenten en simulaties uitgevoerd met IBM Q.

Diensten voor kwantumveiligheid

Vanaf 2020 gaat de IBM Cloud meerdere kwantum-security-diensten aanbieden. Ook zal actieve data van gebruikers van de IBM Cloud kwantumveilig worden, door betere TLS/SSL-protocollen. Dit zal gebeuren door het gebruik van kwantumveilige algoritmes. “Om voorbereid te zijn op de impact die kwantumcomputers naar verwachting zullen hebben op data security, heeft IBM Research cryptografische algoritmes ontwikkeld die ontworpen zijn om de potentiële veiligheidsrisico’s van kwantumcomputers te aan te pakken”, meldt Vadim Lyubashevsky, cryptograaf bij IBM Research.

IBM wil verder security professionals en managers trainen in kwantumveilige cryptografie. IBM Research heeft daarvoor een Security Subscription-dienst geïntroduceerd. De dienst biedt iedere drie maanden rapporten en seminars aan. De dienst moet het bewustzijn en de kennis over kwantumcomputing vergroten, evenals de kennis over de risico’s die daarmee ontstaan.