Fujitsu zet blockchain in tegen fraude

Fujitsu gaat blockchain-technologie gebruiken in twee apps. DocumentFlow maakt het mogelijk om documenten te tracken en controleren, om fraude tegen te gaan. Met InvoiceFlow kunnen bedrijven incidenten met orders en facturen voorkomen, waaronder factuurfraude.

DocumentFlow van Fujitsu is een applicatie, gebaseerd op blockchain, die de legitimiteit van digitale documenten en content checkt. Dit betekent dat bijvoorbeeld nepnieuws of andere content die een negatief effect heeft kan worden gefilterd. Ook trackt DocumentFlow bestanden, zodat altijd duidelijk is waar en hoe een bestand is aangepast of gemanipuleerd. Dit kan leiden tot een duidelijke afname van fraude met allerlei documenten. Voorbeelden zijn onder meer het aanpassen van documenten met copyrights of het aanpassen van vertrouwelijke bedrijfsdocumenten. Documenten krijgen door de app eigenlijk een keurmerk dat de app herkent als ‘juist’, waardoor aanpassingen altijd op zullen vallen.

“Door gebruik te maken van onveranderlijke gegevens in combinatie met automatische tracking is het mogelijk om direct inzicht te krijgen in eventuele wijzigingen in een digitaal document van welke aard dan ook. Bijvoorbeeld het verwijderen van DRM op een mediabestand met copyright, het wijzigen van cijfers in een spreadsheet of een voorstel, of ongeoorloofde wijzigingen in dingen als als een CAD-bestand, die verderop in een productieproces onverwachte gevolgen kunnen hebben,” zegt Frederik de Breuck, hoofd van het Fujitsu Blockchain Innovation Center in Brussel.

Factuurfraude eveneens aangepakt

InvoiceFlow is eveneens op blockchain gebaseerd en kan facturen verbinden met de juiste orders. Dit gaat volgens hetzelfde principe als bij DocumentFlow. Deze app voorkomt fouten bij facturering en helpt met het bestrijden van fraude met facturen. “Dit stelt bedrijven in staat om volledig vertrouwen te hebben in een digitaal bestand – en helpt frauduleus gebruik te voorkomen, aangezien het gemakkelijk te zien is dat een bestand gemanipuleerd is. (…) We maken gebruik van blockchain-technologieën om bestaande technologische oplossingen te verbeteren en aan te vullen, waardoor we een betrouwbare digitale handtekening kunnen plaatsen,” vertelt De Breuck.