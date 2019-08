VMware kondigt Hybrid Cloud Platform aan

VMware heeft tijdens zijn VMworld-conferentie het nieuwe Hybrid Cloud Platform aangekondigd. Op het platform komen VMware’s software- en clouddiensten samen. Organisaties kunnen hierdoor via één portal hun hybrid cloud-deployments beheren. De producten zijn zowel on premise als in de cloud beschikbaar.

VMware stelt dat het nieuwe platform de planning, het uitrollen, de modernisering en de kosten van clouddiensten optimaliseert. Tegelijkertijd blijven de cloudinfrastructuur en -operaties consistent als gebruikers migreren tussen bijvoorbeeld verschillende clouds en datacenters.

Een belangrijke gedachte achter Hybrid Cloud Platform is dat VMware de hybrid cloud als één platform wil aanbieden. Dit om in te spelen op de groeiende populariteit van de hybrid aanpak in de laatste jaren. VMware zal de updates splitsen in twee overkoepelende categorieën: Hybrid Cloud Operations en Hybrid Cloud Infrastructure.

Operations en Infrastructure

Hybrid Cloud Operations heeft een waslijst aan nieuwe features. Onder meer ondersteuning voor self-driving hybrid cloud en Hyper-Converged Infrastructure, nieuwe container-based architectuur voor microservices, en een integratie van vRealize Automation 8.0 en vRealize Operations 8.0 in één vRealize suite. Ook is er WaveFront, om visualisaties te creëren van gegevens over clouddiensten. Dit moet makkelijkere probleemoplossing opleveren. Daarnaast is CloudHealth nu ook beschikbaar voor hybrid cloud, voor kostenoptimalisatie, migratiemanagement en betere security. Dan is er nog VMware Cloud Marketplace, voor het vinden van third-party solutions die geschikt zijn voor de VMware Cloud. Verder gaan VMware en Dell EMC samenwerken voor Disaster Recovery en Data Protection. Tot slot is er nog VMware Skyline, een bundel met ondersteunende diensten waaronder automatische compatibility checks voor software.

VMware Cloud Infrastructure focust op drie delen van de infrastructuur, namelijk VMware op Dell EMC, op AWS en VMware Cloud Solutions. VMware op Dell EMC combineert vSphere, vSAN en NSX met de servers van Dell, bijvoorbeeld de VxRail HCI. De nieuwe VMware Cloud op AWS focust op het migreren en moderniseren van workloads, met VMware HCX en vMotion in combinatie met hybrid cloudinfrastructuur. Wat VMware Cloud Solutions betreft gaat het over het makkelijker in gebruik nemen van de cloud. De oplossing biedt workflows voor veelvoorkomende use cases, zoals cloudmigratie, Desktop-as-a-Service, Disaster Recovery as-a-Service, Self Service Applications en Managed Kubernetes.