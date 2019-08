Citrix breidt open source-integraties uit

Citrix laat aan Techzine weten dat het open source-integraties gaat uitbreiden. Dit moet bedrijven de mogelijkheid geven om cloudomgevingen te gebruiken van verschillende providers. Bedrijven moeten zo sneller kunnen overstappen naar de cloud.

Het bedrijf meldt verder dat Citrix ADC (Application Delivery Controller) het Red Hat OpenShift operator-certificaat heeft behaald. Dit betekent dat ontwikkelaars een nieuwe manier hebben om applicaties te bouwen, te testen en te leveren in Kubernetes-omgevingen. Red Hat en zijn partners zullen het volledige portfolio aan Citrix ADC’s gaan ondersteunen.

Mihir Maniar, Vice President of Product Management en Networking bij Citrix, geeft aan dat we momenteel leven in een wereld gedreven door applicaties. Volgens Maniar moeten IT-organisaties moderne omgevingen creëren waarin ze op een flexibele en ‘agile’ wijze apps kunnen leveren. Dit met behoud van schaalbaarheid, beveiliging en betrouwbaarheid van hun systemen. Het Red Hat OpenShift Operator-certificaat moet de mogelijkheden die Citrix-klanten daarbij hebben uitbreiden.

“Red Hat OpenShift is het meest uitgebreide enterprise Kubernetes-platform in de branche,” zegt Julio Tapia, Executive Director van Red Hat Partner Ecosystem. “Kubernetes-operators zijn aantrekkelijk omdat ze helpen bij het coderen van de menselijke operationale logica die normaal vereist is voor het beheren van diensten die worden uitgevoerd als Kubernetes-native applicatie en die het dagelijkse werk eenvoudiger moeten maken. De Citrix ADC Operator stelt ontwikkelaars en IT-afdelingen in staat om applicaties te leveren met de snelheid, veiligheid en betrouwbaarheid die moderne cloudomgevingen vereisen.”

Citrix ADC multi-inzetbaar

Citrix ADC kan overigens ook worden geïntegreerd met andere open source- en CNCF-omgevingen, zoals Prometheus, Grafana, Spinnaker, FluentD, Kibana, Open Tracing en Zipkin. De oplossing is bedoeld voor het leveren van applicaties en voor load balancing. Dit is van toepassing op zowel traditionele applicaties, cloudapplicaties als webapplicaties. Verder meldt Citrix dat de oplossing geschikt is voor on premise, maar ook voor de cloud en voor cloud-native platforms zoals AWS, Google Cloud Platform en Microsoft Azure.