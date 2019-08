VMware integreert container- en VM-management

Op het VMworld-event in San Francisco heeft VMware een aantal diensten voor het managen van containers en virtual machines onthuld. Hiermee kunnen containers en virtual machines beheerd worden vanuit één weergave.

De services worden geleverd in een dienst die Tanzu heet. De dienst moet bedrijven helpen om het overzicht te houden bij het managen van meer traditionele VM’s enerzijds en de containeromgeving anderzijds. Dit alles terwijl ze ook nog eens de gebruikte clouds, datacenters en applicaties moeten managen.

De overname van Heptio door VMware zal goed van pas komen bij het inzetten van Kubernetes. Craig McLuckie, mede-oprichter van Heptio, was onderdeel van het ontwikkelaarsteam van Kubernetes. Hij denkt dat Tanzu van VMware van pas gaat komen bij het creëren van overzichtelijkheid voor verschillende delen van IT-management.

“De bedoeling is om een portfolio samen te stellen dat elk van deze gebieden bestrijkt, een robuuste set functies die het Kubernetes-substraat overal naartoe brengen. Een controlekamer die organisaties in staat stelt om na te denken over deze sterk gefragmenteerde implementaties, en ze te gaan bekijken met Kubernetes als gemeenschappelijke deler.”

Één allesomvattend platform

Volgens TechCrunch is het uiteindelijke doel om het bouwen, draaien en beheren van applicaties allemaal onder één platform bij elkaar te brengen. Een aantal van de belangrijkste manieren daarvoor werden maandag als voorbeeld laten zien. Dit zijn bijvoorbeeld Tanzu Mission Control, een tool voor het beheer van Kubernetes-clusters, en Project Pacific, dat Kubernetes in vSphere integreert. Zo komen VM’s en containers dus inderdaad samen. Volgens McLuckie betekent dit dat er positieve kruisbestuiving plaatsvindt tussen VM’s en Kubernetes.

“[Je bent] in staat om een robuuste, moderne, API-gedreven manier van denken over resources te creëren. Het blijkt dat daar goede technologie voor bestaat: Kubernetes. De mogelijkheid om een Kubernetes-beheerplatform naar vSphere te brengen, creëert dus een nieuwe set ervaringen voor traditionele VMware-klanten. Die [nieuwe ervaring] komt veel dichter in de buurt bij een soort cloud-achtige, flexibele infrastructuur-ervaring. Tegelijkertijd brengt vSphere een heel aantal mogelijkheden naar Kubernetes voor efficiëntere isolatie.”