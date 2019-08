VMware lanceert tools voor Virtual Cloud Network

Op VMworld heeft VMware een aantal tools geïntroduceerd voor Virtual Cloud Networks die het opzetten van multicloud ondersteunen. Virtual cloud networks moeten applicaties, data en gebruikers over de verschillende cloudplatforms soepeler met elkaar verbinden. De aangekondigde tools ondersteunen dit proces.

Een virtual cloud network moet het makkelijker maken voor gebruikers om workloads en applicaties te migreren. Dit kan tussen clouddiensten, network edge en on premise-omgevingen zijn. Met de nieuwe tools moet dit zo soepel mogelijk gaan verlopen. Het virtual cloud network moet uiteindelijk een gelijkwaardige ervaring bieden in alle omgevingen.

VMware legt op VMworld de nadruk op de integratie van meerdere diensten voor een consistente gebruikerservaring. Eerder kondigde het bedrijf al een Hybrid Cloud Platform aan waar alle diensten voor hybrid cloud-omgevingen vanuit één portal toegankelijk moeten worden.

“Ik wil de public cloud-ervaring, maar dan in mijn private cloud-datacenter,” zegt Tom Gillis, senior vice president en general manager van networking en security bij VMware. Virtual Cloud Network is een aanpak voor het automatiseren van netwerkdiensten, die software-defined is, waardoor het beheer dus gecentraliseerd is.

Tools voor ondersteuning multi-cloud

Er zijn daarom een aantal tools aangekondigd. NSX Advanced Load Balancer is een tool voor het gebalanceerd verdelen van workloads over de verschillende bronnen waar compute beschikbaar is. Verder kan SD-WAN nu gehyperscaled worden door de nieuwe architectuur van VMware SD-WAN by VeloCloud. Dan komen er nog nieuwe functies voor analytics in vRealize Network Insight. Wat betreft vRealize Network Insight is er nu ook ondersteuning voor VMware SD-WAN, AWS, VMware Cloud on AWS, en Azure. Als vierde is er nog NSX Intelligence, een dienst die constante observatie van datacenters voor security- en netwerkteams verbetert.

Volgens Gillis maken de tools de observatie en het beheer van Virtual Cloud Networks veel eenvoudiger. “Onze geavanceerde analysemogelijkheden bieden de zichtbaarheid en oplossingen van problemen die nodig zijn om het Virtual Cloud Network eenvoudig te bedienen.”