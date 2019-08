VMware wil gebruik 5G beter ondersteunen met Telco en Edge Cloud

VMware kondigt een aantal uitbreidingen in zijn portfolio aan wat betreft Telco en Edge Cloud. Onder andere gaat VMware real-time intelligence ondersteunen voor telecomnetwerken. Ook wordt er verbeterde security en automatisering geleverd voor telecom-, edge- en IoT-applicaties.

Volgens Rajiv Ramaswami, COO van Products & Cloud Services bij VMware, ligt er in de telecomwereld een grote kans voor het bedrijf. “Er is een grote trigger gaande in telco’s die zich in het beginstadium van de implementatie van 5G bevinden, een enorme investering die elke generatie, om de zeven-acht jaar plaatsvindt. Net zoals dat gebeurde bij de vorige generatie van 4G met LTE.”

Het mag duidelijk zijn dat VMware een kans ziet om in te spelen op de opkomst van 5G, aangezien het bedrijf al voor veel telecomproviders infrastructuur levert. Ramaswami stelt dat veel providers hun infrastructuur willen moderniseren. Dit betekent meer gebruik van gevirtualiseerde platforms en gevirtualiseerde netwerken in plaats van dedicated technologie voor bepaalde applicaties. Het bedrijf plant dus om hier een grote rol in te spelen.

OpenStack, Pulse IoT Center en Uhana

VMware heeft dinsdag dan ook een aantal specifieke releases aangekondigd. Zo komt er een nieuwe versie van OpenStack, genaamd VMware Integrated OpenStack (VIO) 6.0. Ook komt er een on premise uitvoering van Pulse IoT Center voor betere IoT edge-systemen. Verder denkt de virtualisatie-gigant dat klantenservice één van de belangrijkste factoren wordt voor telecombedrijven. Aangezien 5G leidt tot een toename van software-defined werken, is de kwaliteit van service belangrijker dan ooit.

“Met de uitrol van 5G-toepassingen wordt de kwaliteit van service een zeer belangrijke factor in de capaciteit voor telecombedrijven om competitief te blijven en het verloop van consumenten- en zakelijke klanten te verminderen,” meldt VMware aan ZDnet.

Naast de nieuwe OpenStack- en Pulse-releases heeft VMware ook Uhana overgenomen. Dit bedrijf levert een AI-oplossing voor radio access networks (RAN’s). VMware meldt dat Uhana een deep learning engine levert voor het verbeteren van telecommunicatienetwerken.