Michael Dell hekelt handelsoorlog tussen VS en China

Michael Dell, CEO van Dell, heeft op VMworld in San Francisco zijn ongenoegen kenbaar gemaakt over de handelsoorlog van de VS met China. Dell noemt het conflict onproductief.

The Register meldt dat Michael Dell de opmerking maakte tijdens een Q&A-sessie met journalisten op VMworld. Verder vertelde hij dat Dell “enige aanpassingen heeft moeten maken door handelstarieven”. De eerste prioriteit voor Dell is het in stand houden van een constante levering van producten. Dit was het antwoord op een vraag van een Chinese journalist. Deze vroeg of Dell nog wel kon leveren aan klanten in China, met de Amerikaanse handelstarieven.

Er zijn onder andere extra tarieven op geïmporteerde Chinese componenten en er is een aankomend verbod op het importeren en gebruiken van Amerikaanse technologie door Huawei. Hier werd eerder al negentig dagen uitstel voor gegeven. Dell uitte zijn ongenoegen waarschijnlijk ook omdat Huawei er over denkt andere technologieën te gaan gebruiken voor zijn producten, in plaats van bijvoorbeeld de Armv8-architectuur, die wordt gebruikt door veel Amerikaanse producenten. Huawei zinspeelde op het gebruik van de open-source RISC-V-technologie in plaats van Arm-technologie.

Communicatie met Amerikaanse regering

Michael Dell liet dus duidelijk weten dat deze onrust niet ten goede komt aan de zaken van de tech-gigant. Wel meldde hij dat het bedrijf flexibel om kan gaan met de obstakels. “Onze eerste prioriteit is de continuïteit van productleveringen, en gelukkig hebben we dat kunnen doen,” vertelde de CEO. “We hebben een substantiële business in China, en buiten China, die afhankelijk is van een wereldwijde supply chain. We hebben veel flexibiliteit om ons bedrijf buiten China en binnen China te laten floreren.”

Dell gaf ook aan dat de grootste IT-spelers druk aan het communiceren zijn met het Witte Huis om zo snel mogelijk een einde te maken aan de handelsoorlog met China: “We zullen blijven praten met overheidsofficials om samen te blijven werken aan een succesvolle oplossing. We vinden deze spanningen niet productief voor ons bedrijf.”