Dell Technologies Cloud updates richten zich op Kubernetes en Hybrid Cloud Infrastructure

Dell heeft op VMworld een aantal updates voor Dell Technologies Cloud aangekondigd. Onder meer het draaien van Kubernetes wordt mogelijk door ondersteuning voor VMware PKS.

Dell gaat ook de hybrid cloud ondersteunen door het combineren van VMware cloud-software met de infrastructuur van Dell EMC. Op die manier kunnen bedrijven die van on premise naar de hybrid cloud willen migreren een soepele overgang bewerkstelligen.

Wat Kubernetes betreft wil Dell ondersteuning bieden voor zowel traditionele VM’s als Kubernetes. Dit wordt gedaan door VMware PKS op de Hyper-Converged Infrastructure Dell EMC VxRail. Dit betekent dus één platform voor zowel cloud-native workloads als traditionele VM’s.

Verder biedt Dell voor bedrijven die hun infrastructuur van de grond af moeten opbouwen een aantal kant-en-klare templates. Deze zijn al getest en geven dus meer garantie op een goed functionerend systeem. Deze Validated Designs zijn beschikbaar voor Dell EMC PowerMax en Dell EMC Unity storage arrays. Ook voor Dell EMC PowerEdge MX-servers worden Validated Designs ondersteund.

Eigenschappen van VMware Cloud on Dell EMC

VMware Cloud on Dell EMC, de Data Center as-a-Service-oplossing van Dell, is nu ook beschikbaar. De meest recente versie van VxRail die hiervoor gebruikt wordt heeft een aantal nieuwe functies. Zo zijn de prestaties verbeterd met tot 28 procent en de latency verminderd met tot 30 procent. Dit komt door gebruik van de meest recente Intel- en Dell DMC PowerEdge servertechnologie. Verder is er ondersteuning voor Fiber Channel voor IO- en storage-intensieve workloads op VxRail. Daarnaast zijn er nieuwe Nvidia GPU-mogelijkheden voor graphics, machine learning en virtuele data centers. Bovendien is VxRail zo veilig mogelijk door het Common Criteria-certificaat.

Dell Technologies Cloud zal beschikbaar worden via een Flex-on-Demand-model. Dit betekent dat klanten alleen betalen voor de technologie die ze ook daadwerkelijk gebruiken. Op die manier wil Dell bedrijven de mogelijkheid geven om te groeien door gebruik te maken van Dell-oplossingen.