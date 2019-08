‘McAfee bereidt beursgang voor’

McAfee zou een beursgang aan het voorbereiden zijn. Volgens bronnen van Bloomberg gaat het om een waardering van minimaal 8 miljard dollar, wat omgerekend neerkomt op zo’n 7,2 miljard euro. In juli waren er al geruchten over een beursgang, maar toen werd het bedrijf slechts een waarde van 5 miljard dollar toegeschreven.

De bronnen van Bloomberg stellen dat er analisten zijn ingehuurd om te onderzoeken of een beursgang mogelijk is. Het securitybedrijf zou samenwerken met Morgan Stanley en Bank of America, evenals een groep investeringsbanken. Mocht de beursgang doorgang vinden, dan zou dit gebeuren in de herfst van 2019.

Eerder dit jaar gingen CrowdStrike, Tufin en Ping Identity ook al de beurs op. Geen enkele van deze bedrijven kwam echter in de buurt van de bedragen die genoemd worden aangaande McAfee. In 1999 was McAfee al beursgenoteerd, maar het bedrijf werd overgenomen door Intel in 2010 voor 7,7 miljard dollar. Ondertussen zijn Intel en de investeringsfirma’s TPG en Thomas Bravo gedeeld eigenaar van het bedrijf.

Hoge schattingen

Eerder waren er al berichten over een eventuele beursgang, die ongeveer een miljard dollar moest opleveren. Volgens CRN zou dit een van de grootste bedragen zijn in de cybersecurity-wereld sinds 2018. Sindsdien haalden wel verschillende securitybedrijven veel geld op met een beursgang. Zo wist Avast vorig jaar meer dan 800 miljoen dollar op te halen, CrowdStrike haalde eerder dit jaar iets meer dan 600 miljoen dollar op. De bronnen lieten wel weten dat de beslissing om de beurs op te gaan nog niet definitief was.