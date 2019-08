Nieuwe diensten aangekondigd voor Dell Unified Workspace

Dell komt met nieuwe onderdelen voor zijn Unified Workspace-product. Onder meer een samenwerking met Google voor de Chromebook Enterprise-laptops, waar we eerder over berichtten, is hier onderdeel van.

De laptops moeten het volgens Dell makkelijker maken voor bedrijven om naadloze toegang tot de cloud te krijgen. Naast de nieuwe laptops zijn er echter ook een aantal verbeteringen aangekondigd voor Dell Unified Workspace. Het gaat daarbij vooral om uitgebreidere ondersteuningsdiensten en betere security.

Beheer op afstand

Nieuwe toevoegingen aan bijvoorbeeld de Dell ProSupport Suite moeten het voor IT-professionals mogelijk maken om op afstand devices te beheren. Systeembeheerders krijgen betere informatie over het gebruik van applicaties en de prestaties van die applicaties. Zo kan de ervaring van de eindgebruikers sneller worden verbeterd of gehandhaafd.

Er komt ook een simpelere manier om wachtwoorden van Dell BIOS Admin in te stellen en met een password vault te gebruiken, allemaal op afstand. Dit gebeurt via VMware Workspace ONE. Ook integreert Workspace ONE nu met Dell SafeBIOS voor geautomatiseerde security.

Verder is er een functie toegevoegd om Workspace ONE persistent te maken. Dit wil zeggen dat zelfs bij het verwijderen van Workspace ONE IT-professionals op afstand het systeem kunnen herinstalleren. Vergissingen van eindgebruikers of schade door cybercriminaliteit vormen zo een minder grote dreiging.

Ondersteuning voor IT-professionals

Een andere nieuwe dienst is Dell ProManage voor eindgebruikers. Deze managed service helpt bedrijven om IT-processen te verbeteren, betere ondersteuning te creëren en de productiviteit van eindgebruikers daarmee te verhogen. Experts van Dell kunnen als het ware onderdeel worden van de IT-teams van een bedrijf. Onder meer een 24/7 service desk, device management en account management zijn onderdeel van deze dienst.

Tot slot is er nog een nieuw programma voor de training van IT-professionals in het gebruik van Unified Workspace. Als werknemers deze training voltooien ontvangen ze een Dell Technologies Unified Workspace 2019 co-skilled badge, die aan het CV van werknemers toegevoegd kan worden.