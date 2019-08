Facebook vormt onderzoeksgroep voor Natural Language Processing

Facebook gaat een consortium opzetten voor het aanpakken van uitdagingen rondom Natural Language Processing (NLP). Realistische interactie tussen spraak en computers geeft nogal wat obstakels, die Facebook wil gaan oplossen met deze onderzoekssamenwerking.

Facebook verspreidde drie maanden geleden al een aantal oproepen voor onderzoeksvoorstellen in drie subgebieden van NLP. Meer precies vroeg Facebook voorstellen voor deep learning voor NLP, NLP door efficiënte compute en neural machine translation. Deze laatste techniek is bedoeld voor dialecten waar maar zeer weinig (geschreven) data van beschikbaar is.

Facebook heeft uit 115 ingezonden voorstellen uit 35 landen elf winnaars gekozen. Deze voorstellen gaan deel uitmaken van de onderzoeksgroep, die het AI Language Research Consortium is gedoopt. Er is een hele verzameling onderzoeksgebieden die verder geholpen moeten worden door het consortium. Dit zijn representation learning, content understanding, dialog systems, information extraction, sentiment analysis, summarization, data collection and cleaning, en speech translation.

Samenwerking met academische wereld

Het komt erop neer dat er bijna geen onderdeel van NLP is waar de groep niet actief in wil zijn. Behalve de samenwerking met onderzoekers van Facebook krijgen de elf winnaars ook financiering voor hun projecten. De winnars zullen verder deelnemen aan een jaarlijkse workshop waar resultaten gepresenteerd worden. Ook zullen ze een rol gaan spelen bij grote NLP-conferenties.

“Deze onderzoeksprijzen in NLP en machine translation werden gelanceerd als vervolg op ons langetermijndoel om open onderzoek binnen de NLP-gemeenschap te ondersteunen en de samenwerking tussen Facebook en de academische wereld te versterken,” schreef Facebook in het blogbericht. “Facebook gelooft sterk in open wetenschap en we hopen dat het consortium, evenals deze onderzoeksprijzen in NLP en machinevertalingen, het onderzoek in de NLP-gemeenschap zal helpen versnellen.”

Volgens VentureBeat zou het project als een antwoord gezien kunnen worden op het Alexa Fund van Amazon en het AI for Social Good-project van Google. Of het project van Facebook meer geframed wordt als het creëren van meer innovatie (à la Amazon) of op het oplossen van problemen in de wereld (Google) moet de toekomst uitwijzen.