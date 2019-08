Microsoft brengt exFAT naar Linux

Microsoft gaat de technische specificaties van exFAT open source maken, en wil de toevoeging van exFAT aan de Linux-kernel gaan ondersteunen. Dit betekent dat exFAT-apparaten vanaf nu zonder veel extra toevoegingen op Linux-kernels kunnen gaan functioneren.

Toen exFAT een gepatenteerde technologie was, kostte het veel moeite om schijven en geheugenkaarten met dat bestandssysteem te gebruiken met Linux-systemen. Er moest in dat geval extra software geïnstalleerd worden voordat er een functioneel gebruik kon plaatsvinden. Nu kiest Microsoft echter een ander pad en voegt het de exFAT-technologie toe aan zijn open source-collectie.

“Het is belangrijk voor ons dat de Linux-gemeenschap met vertrouwen gebruik kan maken van exFAT in de Linux kernel. Daartoe zullen we Microsoft’s technische specificaties voor exFAT openbaar maken, om de ontwikkeling van conforme, interoperabele implementaties te vergemakkelijken,” meldt het bedrijf in een blogbericht.

Open Invention Network

Techcrunch meldt dat Microsoft hoopt dat de exFAT-specificaties in een Linux-kernel onderdeel worden van de Open Invention Network (OIN) Linux Definition. Als dat zou lukken dan zou de exFAT-code onder de regelgeving van OIN vallen. Een onderdeel van die regelgeving is dat leden van OIN beschermd zijn tegen patentrechtszaken. Op die manier leidt het delen en gebruiken van open source technologieën voor innovatie niet tot aanklachten.

Microsoft had vaak de strategie om bestaande technologie te omarmen, vervolgens te verbeteren en dan de concurrentie echt pijn te doen. Aangezien Linux tegenwoordig een optioneel deel is van Windows 10, evenals het meest gebruikte OS op Azure, wordt er vanuit gegaan dat dit nu niet het geval is.