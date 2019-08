Google introduceert Managed Service voor Microsoft Active Directory

Google kondigt aan dat het een managed service voor Microsoft Active Directory (AD) gaat leveren. De dienst moet het voor gebruikers van AD in de cloud makkelijker maken om domeincontrollers te controleren en beheren.

AD draait traditioneel op on premise servers. Tegenwoordig migreren steeds meer bedrijven steeds meer applicaties en workloads naar de cloud. Het werken met AD-domeincontrollers in de cloud leidt echter tot complexere handhaving van security- en latency-doelstellingen.

De dienst van Google probeert die complexiteit weg te nemen, door de managed service die AD in de cloud draait. Bedrijven kunnen op die manier serveronderhoud en beveiliging automatiseren. Ook kunnen on premise AD-domeinen worden uitgebreid naar de cloud. In de blogpost meldt Google verder dat de dienst naadloos in meerdere regio’s geïmplementeerd kan worden.

“Hoewel je zelf een schadebestendige AD-omgeving in Google Cloud Platform kunt implementeren, geloven wij dat er een eenvoudigere manier is om werktijd voor meer impactvolle projecten te gebruiken”, schreef productmanager Siddharth Bhai van Google Cloud in het blogbericht.

Een verder kenmerk van de dienst is dat alle functies van AD gewoon gebruikt kunnen worden. Denk hierbij aan Group Policy en tools als Remote Server Administration. Ook meldt Google dat de dienst zo goed als onderhoudsvrij is, door automatische patches en veilige defaults.

Goede testresultaten

Een aantal klanten hebben de dienst volgens Google al getest. Onder andere dunnhumby, een data science platform, heeft de oplossing al geëvalueerd. “Met Managed Service voor Microsoft AD kunnen we nu een deel van het AD-beheer en beveiligingstaken uit handen geven, zodat we ons kunnen concentreren op onze belangrijkste taken – onze klanten,” zegt Andrew Baird, Infrastructure Engineer bij dunnhumby.

Ook Citrix heeft al tests gedraaid voor hun diensten die op Google Cloud Platform draaien: “Citrix Virtual Apps and Desktops service orkestreert de workloads van klanten die op een beheerde vloot van “VDA” instances op Google Cloud Platform draaien. Voor de AD-gerelateerde activiteiten van deze Citrix-producten zagen we dat de implementatie van de infrastructuur aanzienlijk vereenvoudigd werd met de managed services van Google Cloud, in het bijzonder de Managed Service voor Microsoft Active Directory,” meldde Harsh Gupta, Director of Product Management bij Citrix.