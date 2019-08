Cisco rolt update voor Webex Teams uit

Cisco heeft een aantal updates aangekondigd voor Webex Teams, de collaboration tool van het bedrijf. De update moet leiden tot een consistente gebruikerservaring op alle devices waar Webex Teams op gebruikt wordt.

De update moet ook zorgen dat Webex Teams beter overeenkomt met het design van andere collaboration-apps van Cisco. Onder andere zullen het menu en de gebruikersavatar nu in de kolom aan de linkerkant van de app te vinden zijn. Ook wordt het “home”-icoon vervangen door een “chat”-knop. Het activity menu verandert ook. Dingen als bellen of schermdelen zullen in het nieuwe design nog maar één klik kosten. Deze acties zullen in de space header te vinden zijn, minder veel gebruikte functies zitten in het menu.

Updates over de hele breedte

Er wordt verder een blik aan visuele updates opengetrokken voor Webex Teams. Het icoon voor het space-menu zal bijvoorbeeld veranderen in drie punten. Deze zullen ook blijven worden geüpdatet wanneer dat nodig is. Naast de visuele updates hierboven worden ook de thema’s voor licht en donker ietsje veranderd. Dit om de gebruikerservaring van Jabber na te bootsen, de app van Cisco voor videoconferencing. Het geüpdatete lichte thema zal vanaf september het standaardthema zijn voor Webex Teams. Verder komt er de mogelijkheid om de huisstijl van een bedrijf te verwerken in het design van Webex Teams, door de kleuren en het bedrijfslogo in het design te verwerken.

Het Webex-platform werd eerder al verbeterd met een overname van Voicea. Dit bedrijf levert onder andere transcripts van vergaderingen in real-time en zoekopdrachten vanuit spraak. Ook AI-capaciteiten voor geautomatiseerde spraakherkenning werden toen toegevoegd. AI en machine learning kunnen zo gebruikt worden voor het verbeteren van video- en spraakvergaderingen. De overname, evenals de updates voor Webex Teams, kunnen gezien worden in de volgende stap voor Webex om zich te onderscheiden van concurrerende collaboration-platforms as Microsoft Teams en Slack.