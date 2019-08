Aible lanceert autoML-platform voor data scientists en ontwikkelaars

AI-bedrijf Aible wil automated machine learning (autoML) ondersteunen voor data scientists en ontwikkelaars. De Aible Advanced-oplossing moet zorgen voor geautomatiseerde generatie van ‘predictive models’ voor bedrijven.

De oplossing moet alle stappen van autoML gaan omvatten. Aible stelt namelijk dat niet alle stappen van automated machine learning worden geautomatiseerd door legacy autoML-oplossingen. Volgens Aible begint een autoML-proces met doelstellingen conceptualiseren en daarna blauwdrukken van voorbeeldmodellen bekijken. Vervolgens moeten er ‘data recipes’ komen voor het verzamelen van relevante data, waarna data cleansing plaatsvindt. Model customization is de volgende stap, om een model maximale prestaties te laten leveren voor een specifieke bedrijfsdoelstelling. Daarna komt hyperparameter tuning, het trainen van meerdere modellen om de beste uit de groep te kunnen kiezen. De selectie van een model volgt, waarna het model uitgerold wordt in de bedrijfsomgeving. De laatste twee stappen zijn prediction writeback, waarbij voorspellingen naar bedrijfsapplicaties worden gecommuniceerd, en monitoring van het model om te evalueren hoe goed het presteert.

Tijd en moeite besparen

De oplossing moet deze stappen allemaal gaan omvatten. Volgens Arijit Sengupta, oprichter en CEO van Aible, gaat de oplossing zakelijke gebruikers en data scientists daardoor beter laten samenwerken: “Zakelijke gebruikers hebben de kennis van het bedrijfsdomein; data scientists hebben de modelleringsexpertise. Aible Advanced, in samenwerking met Aible, laat elk type gebruiker naadloos zijn of haar unieke vaardigheden en kennis inbrengen om het beste voorspellingsmodel te genereren voor zijn of haar unieke bedrijfsrealiteit.”

De oplossing moet ontwikkelaars flink tijd gaan besparen door het automatiseren van repetitieve taken. Aible gaat verder een soort challenge aan met potentiële gebruikers. Met data van een bedrijf ontwikkelt Aible Advanced dan een model in 30 minuten. Als het model niet doet wat een bedrijf er van vraagt, krijgt het bedrijf het model in kwestie gratis. Als het wel lukt, betaalt het bedrijf voor het model.