Facebook introduceert nieuwe zakelijke Messenger-tools

Facebook komt met een aantal nieuwe tools voor zakelijke Messenger-gebruikers. Onder meer een tool die delen van gesprekken automatiseert en een functie voor het integreren van bedrijfsagenda’s in Messenger maken hier deel van uit.

De automatiseringstool noemt het bedrijf Lead Generation, omdat het begin van gesprekken geautomatiseerd wordt. Vervolgens kunnen medewerkers het gesprek naadloos overnemen. Ook kan de functie integreren in CRM-oplossingen die al in gebruik zijn, zodat er niet steeds onnodig gewisseld hoeft te worden van platform. Deze functie zal aan het eind van deze week beschikbaar worden.

Daarnaast is er een nieuwe functie voor het makken van afspraken via Messenger, door integratie van de bedrijfsagenda. Messenger-berichten kunnen op die manier geconverteerd worden naar in-house afspraken, waardoor klanten direct via Messenger afspraken kunnen maken. Deze functie zal later dit jaar worden uitgerold voor algemene beschikbaarheid. Verder komt er een functie voor bedrijven om makkelijker conversie vanuit Messenger-gesprekken te meten en te melden. Deze functie zal ook later dit jaar beschikbaar worden.

Een derde verandering is dat de Discover-sectie van Messenger uiteindelijk gaat verdwijnen. Facebook wil meer de nadruk leggen op externe manieren om klanten in contact te brengen met Messenger, in plaats van dit te doen in de app zelf. Deze externe manieren zijn onder meer het gebruik van plugins op websites en m.me-links, maar ook connecties in andere apps van Facebook.

Geüpdatet beleid

Naast de nieuwe tools komen er een aantal beleidsupdates. Deze moeten gesprekken tussen bedrijven en klanten gepersonaliseerd en relevanter gaan maken. Het tijdsbestek om op klanten te reageren wordt teruggebracht naar 24 uur, waarmee Facebook bedrijven wil motiveren om sneller te reageren op vragen van klanten. Verder komen er standaardberichten waarmee bedrijven klanten kunnen contacteren buiten dit tijdsbestek om. Ook kunnen er gesponsorde berichten verstuurd worden naar mensen die al een gesprek open hebben staan met een bedrijf. Dan is er nog de subscription messaging-functie, waarvan de beschikbaarheid wordt teruggebracht naar bepaalde nieuwsservices. Dit komt doordat bepaalde bedrijven deze functie op een voor klanten ongewenste manier gebruikten.