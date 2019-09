Microsoft komt met toolkit voor conversational AI

Microsoft introduceerde donderdag Icecaps, een toolkit voor conversational AI. Dit is een subveld in Natural Language Processing voor het creëren van realistische gesprekken met AI. Icecaps is een acroniem voor Intelligent Conversation Engine: Code and Pre-trained Systems.

De tool gebruikt ‘multitask learning’ voor het creëren van verschillende persoonlijkheden in een AI-systeem. AI’s kunnen op die manier verschillende ‘persoonlijkheden’ aannemen, afhankelijk van de gesprekspartner. Zo kunnen gesprekken dus op gesprekspartners en op bepaalde scenario’s worden aangepast. “Met een ontwerp dat de nadruk legt op flexibiliteit, modulariteit en gebruiksgemak, stelt Icecaps gebruikers in staat om op maat gemaakte neurale gesprekssystemen te bouwen die gepersonaliseerde, diverse en geïnformeerde gesprekken produceren,” meldt Microsoft op de projectpagina.

Er zijn een aantal functies die gebruikers moet helpen met het creëren van conversational AI-systemen. Deze functies zijn allemaal bedoeld om data zo efficiënt mogelijk te gebruiken. Modellen zijn in de tool bijvoorbeeld geconceptualiseerd als een keten van componenten. Door die keten wordt data getransporteerd om complexe taken te kunnen uitvoeren. Ook technologieën voor het creëren van persoonlijkheden en functies voor het omzetten van tekst in binaire data zijn toegevoegd.

“Verscheidene van deze tools werden mogelijk gemaakt door recent werk dat hier bij Microsoft Research werd gedaan, met betrekking tot personalisatie, mutual information-based decoding, knowledge grounding, en een aanpak voor het afdwingen van meer structuur bij gedeelde eigenschappen om een meer diverse en relevante respons te stimuleren,” laat het bedrijf verder weten in een blogpost over de nieuwe AI-tool.

Kant-en-klare modellen later nog beschikbaar

Een aantal andere functies zal nog in de komende maanden beschikbaar worden, waaronder voorgetrainde modellen voor ontwikkelaars om op verder te bouwen. Als eerste zullen stochastic answer networks (SAN) en personalized transformers beschikbaar komen. “We hadden gehoopt om deze systemen in de lancering van Icecaps op te nemen. Echter, gezien het feit dat deze systemen in sommige contexten kwaadaardige reacties kunnen produceren, hebben we besloten om verbeterde inhoudelijke filtertechnieken te onderzoeken voordat we deze modellen aan het publiek vrijgeven,” valt te lezen op de GitHub-pagina van Icecaps.