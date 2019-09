KPN stopt na bijna 30 jaar met ISDN en begint met afsluiten lijnen

KPN is begonnen met het afsluiten van de meeste ISDN-lijnen. ISDN werd bijna dertig jaar geleden geïntroduceerd en maakte het mogelijk om over één telefoonlijn te bellen en te internetten. De provider kondigde in 2017 al aan met de technologie te willen stoppen.

ISDN (Integrated Services Digital Network) maakte het mogelijk om tegelijkertijd te kunnen bellen en te internetten. De techniek werd halverwege de jaren ’90 populair, maar er is tegenwoordig veel betere technologie op de markt dan ISDN, stelt directeur zakelijke markt Marieke Snoep van KPN tegenover de NOS. “We willen klanten meenemen naar de nieuwe wereld van breedband.”

Het afsluiten van de ISDN-lijnen begint vandaag. Dat betekent dat bedrijven die de technologie nog gebruiken, afgesloten kunnen worden. Blijkt dat een bedrijf onbereikbaar is, dan kan het contact opnemen met KPN. “Dan zorgen we dat ze diezelfde dag nog bereikbaar worden, maar ook dat men definitief naar een andere oplossing gaat.”

Aantal aansluitingen daalt

Hoewel al in 2017 bekend werd gemaakt dat KPN met de technologie ging stoppen, gebruiken nog enkele tienduizenden bedrijven ISDN. De techniek wordt onder meer ingezet voor bellen, internet en alarmsystemen.

Op het hoogtepunt waren er 1,5 miljoen consumentenaansluitingen van ISDN. Telecompaper meldde halverwege 2018 dat het aantal PSTN- ISDN- en WLR-lijnen daalde met 5,5 procent. Daarmee komt het totaal aantal van dergelijke aansluitingen onder de 500.000 uit.

Nu KPN met ISDN stopt, doen ook dochtermerken Tele2 en Telfort dat. Dat betekent dat klanten van deze merken naar een andere manier op zoek moeten om bereikbaar te zijn. KPN verwacht dat op uiterlijk 1 april 2020 de stekker definitief uit veelgebruikte varianten van ISDN gaat.

Per 1 oktober 2021 neemt de provider bovendien ook afscheidt van ISDN-varianten met meer kanalen dan één. Het gaat om ISDN15, ISDN20 en ISDN30.