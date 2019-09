Skype voegt concepten en bladwijzers toe aan chat-functie

Skype heeft een reeks verbeteringen toegevoegd aan zijn chat-opties, waarmee het zich hoopt te onderscheiden van de concurrentie. De berichtenfunctie heeft nu onder meer concepten en bladwijzers.

De optie voor concepten werkt vergelijkbaar met e-mail. Gebruikers schrijven een bericht, maar versturen deze nog niet. Het bericht wordt vervolgens opgeslagen in het gesprek met de tag “concept”. Gebruikers kunnen later terugkomen in het bericht om deze af te maken of te versturen, meldt TechCrunch.

Een andere toevoeging geïnspireerd op e-mail is de mogelijkheid om een bladwijzer te maken van belangrijke berichten. Deze optie is beschikbaar door een bericht lang ingedrukt te houden op mobiel of door er met de rechter muisknop op te klikken op desktop. Vervolgens verschijnt de optie “Add Bookmark”, waardoor het bericht aan het bladwijzerscherm wordt toegevoegd.

Foto’s en video’s

Gebruikers krijgen verder de optie om foto’s, video’s en bestanden te bekijken voordat deze via een bericht verstuurd worden. Skype organiseert foto’s en video’s bovendien als er een grote hoeveelheid tegelijkertijd gedeeld wordt. Foto’s worden gegroepeerd en de ontvanger ziet er drie, met daarna een ‘+’-knop om er meer te zien.

Skype heeft tot slot ondersteuning uitgerold voor een split screen. Die optie was al beschikbaar in Windows 10, maar komt nu naar alle versies van Windows, Mac en Linux.

Einde van Skype Online

Skype is één van de oudere communicatie-apps die gebruikt wordt, maar heeft nog altijd 300 miljoen maandelijks actieve gebruikers. De Online-versie van de app moet binnenkort echter gaan verdwijnen. Microsoft kondigde eerder deze zomer aan dat Skype for Business Online op 31 juli 2021 stopgezet wordt. Teams moet deze versie van de app dan gaan vervangen.

Nieuwe klanten van Office 365 krijgen sinds 1 september dan ook geen toegang meer tot Skype for Business Online. Deze gebruikers worden direct op Teams gezet. Oudere klanten kunnen overstappen.

De on premise server-versie van Skype for Business blijft echter wel bestaan. Deze dienst heeft extended support tot 14 oktober 2025.