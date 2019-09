Zerto lanceert tool om behoeften rond databescherming te identificeren

Back-up- en disaster recovery-specialist Zerto heeft zijn Analytics Resource Planner beschikbaar gemaakt. Dat is een planning-tool die real-time en historische inzichten geeft in de beschermingsstatus van apps en data. Ook laat het bedrijven toekomstige eisen geautomatiseerd afhandelen.

De oplossing is ingebouwd in het Zerto IT Resilience Platform. Daardoor krijgen gebruikers een enkele interface en ervaring waar ze zicht hebben op hun beschermde data en applicaties.

Het platform liet gebruikers al historische databescherming en de huidige status van databescherming analyseren, maar komt nu ook met opties voor toekomstige databeschermingseisen. Dat schrijft My Tech Decisions.

Toekomstige vraag automatiseren

Met Zerto Analytics Resource Planner kunnen gebruikers het schalen, scoping en de optimalisatie van toekomstige vraag naar on premises databescherming en databescherming in de cloud automatiseren. Daardoor worden zakelijke operaties niet onderbroken.

De tool identificeert de recourses die vereist zijn voor de databeschermingsstrategie van de gebruiker, op basis van de prestaties van de datacenter-architectuur. Daarbij kijkt het bijvoorbeeld naar de opslag- en networking resources die vereist zijn om datacentra te beschermen en de resources die nodig zijn om door Zerto beschermde virtuele machines naar de cloud te verhuizen.

De tool analyseert en rapporteert op alle virtuele machines in ieder datacenter om de databeschermingseisen te optimaliseren en te schalen in zowel on premises-omgevingen als in de cloud.

IT Resilience Platform

Zerto maakte eerder dit jaar al diverse andere nieuwe functies bekend voor de nog uit te brengen versie 7.5 van het IT Resilience Platform. De nieuwste versie krijgt bijvoorbeeld een betere integratie met long-term repositories, waaronder de HPE SToreOnce Catalyst API.

Versie 7.5 moet verder meer mogelijkheden gaan bieden voor integratie met (multi)cloud-omgevingen. Het gaat in het bijzonder om de omgevingen van Microsoft Azure en AWS.

Ook de Resource Planner werd in mei al aangekondigd. Deze is nu dus beschikbaar. De andere updates moeten ook in de tweede helft van dit jaar uitgerold worden.