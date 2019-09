Toshiba Memory neemt SSD-afdeling LITE-ON over

Toshiba Memory Holdings Corporation (TMHC) heeft aangekondigd de SSD-afdeling van het Taiwanese bedrijf LITE-ON over te nemen. LITE-ON is een bedrijf dat opto-elektronica, opslag, halfgeleiders en andere apparaten levert.

LITE-ON begon zijn SSD-afdeling in 2008, met als doel om de kit in-house te ontwerpen, ontwikkelen en bouwen, schrijft The Register. In het eerste kwartaal van dit jaar stond de afdeling op de derde plaats voor PCIe SSD-omzet wereldwijd.

Nu gaat die afdeling dus naar TMHC, dat hier 165 miljoen dollar (150 miljoen euro) voor neerlegt. Volgens de deal krijgt Toshiba voor dat geld de merken en operaties van LITE-ON SSD in handen.

Ook worden assets als apparatuur, werknemers, intellectueel eigendom, technologie, client- en leveranciersrelaties en inventaris overgenomen. TMHC krijgt tot slot toegang tot de kanalen van LITE-ON SSD. Dat zijn onder meer relaties met PC-leveranciers als Dell.

Voldoen aan groeiende vraag

CEO van THMC Nobuo Hayasaka stelt dat de SSD-afdeling van LITE-ON een “natuurlijke en strategische” aanvulling is voor Toshiba Memory. “Het breidt onze focus uit in de SSD-industrie”, aldus de CEO. LITE-ON gebruikte ook al de 96-layer flash van Toshiba in zijn EP4 PCIe SSD.

“Dit is een spannende overname voor ons, omdat het ons positioneert om te kunnen voldoen aan de voorspelde groei in vraag naar SSD’s in PC’s en datacentra.” Die groeiende vraag wordt volgens de Hayasaka gedreven door het vergrote gebruik van cloud-diensten.

Naar verwachting wordt de overname in de eerste helft van 2020 afgerond.

Nieuwe vormfactor NVMe-SSD

Toshiba Memory America – dat binnenkort Kioxia America heet – kondigde vorige maand nog een nieuwe vormfactor voor NVMe-SSD’s aan. De vormfactor, XFMEXPRESS, heeft het formaat van een microSD-kaart. Het apparaat werkt echter niet als een microSD, maar als een SSD. De kaart is dus niet eenvoudig uit een apparaat te vervangen of te upgraden.

Toshiba stelt dat de eerste generatie een theoretische bandbreedte tot 4 Gbps biedt. Dat limiet wordt bij een volgende generatie verhoogd naar 8 Gbps.