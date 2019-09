Siemens lanceert industrieel hostingplatform voor cybersecurity

Siemens heeft een nieuwe versie van de Ruggedcom APE (Application Processing Engine) uitgebracht. Ruggedcom APE is een industrieel hostingplatform dat ontworpen is voor het gebruiken van software-toepassingen van derden in moeilijke en bedrijfskritische omgevingen. Met het platform worden netwerken beschermd tegen cyberaanvallen.

De nieuwe Ruggedcom APE1808 is een modulair platform dat op locatie te vervangen is. Het platform – dat onderdeel uitmaakt van de Ruggedcom RX15xx-productserie – biedt klanten de keuze uit verschillende verbindingsopties, zoals WAN, serieel en Ethernet.

Specificaties

Het platform gebruikt de ingebouwde schakel- en routinemogelijkheden van het Ruggedcom RX1500 Multi-Service Platform en kan rechtstreeks aangesloten worden op elk apparaat uit de serie. De module bevat aan de voorkant van de RX1500 een Gigabit Ethernet-aansluiting. Aan de achterzijde van het RX1500-chassis zit een identieke, maar volledig gescheiden aansluiting.

Ruggedcom APE voldoet volgens Siemens aan alle elektrische specificaties van het Ruggedcom RX15xx-platform. Dat zijn IEC61850-3 en IEEE 1613 voor het gebruik onder de zwaarste industriële omstandigheden. De module is verder goedgekeurd voor inzet bij omgevingstemperaturen van -40 tot +75 graden Celsius.

De APE1808 is gebaseerd op een quadcore x86_64 Intel-architectuur, met ondersteuning voor Linux en Windows 10.

Firewalls en intrusiesensoren

De Ruggedcome APE1808 moet de basis vormen voor samenwerking tussen marktleiders bij de opsporing en preventie van cyberdreigingen. De module is volgens het bedrijf vooral geschikt voor toepassingen als firewalls, netwerklog- en lastprocessors en intrusiesensoren.

Het systeem analyseert data bij de bron. Hier hoeft echter geen externe industriële PC voor te worden geïnstalleerd.

Hoewel de Ruggedcom-oplossingen voor cyberveiligheid vooral ontwikkeld zijn voor gebruik in de elektricitiets-, transport- en olie en gas-industrie, kunnen ze volgens Siemens ook ingezet worden in willekeurige andere zwaar industriële omgevingen om netwerken tegen cyberaanvallen te beschermen.