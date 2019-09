Huawei beschuldigt overheid VS van illegale acties tegen werknemers

De Chinese fabrikant Huawei heeft de Amerikaanse overheid beschuldigd van “illegale acties” tegen het bedrijf en zijn personeel. De beschuldigingen werden via Twitter gemaakt.

Huawei reageert in zijn tweets op een recent artikel van The Wall Street Journal, waarin geclaimd wordt dat de fabrikant onderzocht wordt door het ministerie van Justitie. Reden is dat het bedrijf technologie gestolen zou hebben, schrijft Silicon Angle.

Het gaat hier om een andere vermeende diefstal dan die uit januari. Toen werd gesteld dat Huawei intellectueel eigendom stal van T-Mobile USA. Ook is dit een andere zaak dan de beschuldigingen van fraude aan het adres van Huawei-CFO Meng Wanzhou.

In dit geval zou het gaan om de diefstal van technologie van een Portugese producer. De nieuwe aanklachten kunnen volgens The Washington Journal mogelijk leiden tot een dagvaarding door federale officieren van justitie uit het oostelijke district van New York.

Huawei reageert

Huawei reageert in een serie aan tweets boos op het verhaal. Daarin zegt het bedrijf dat het de claims van de producent – Rui Pedro Oliveira – afwijst. Volgens de fabrikant “profiteert” Oliveira van de “huidige geopolitieke situatie”.

“Hij brengt een vals verhaal via de media in een poging om geld te verdienen aan een geschil. Dit soort gedrag moet niet aangemoedigd worden of beschouwd worden als een rationele rechtvaardiging voor een strafrechtelijk onderzoek door het Amerikaanse ministerie van Justitie”, aldus Huawei.

(1/4) For months, the U.S. has leveraged its political and diplomatic influence to lobby other governments to ban Huawei gear, using every tool at its disposal to disrupt normal business operations of Huawei and its partners. Read more here: https://t.co/xVDt2lzwXx pic.twitter.com/VPRfYjhveN — Huawei Facts (@HuaweiFacts) September 3, 2019

Beschuldigingen overheid VS

Daarnaast richtte het bedrijf zich tot de Amerikaanse overheid. Volgens het bedrijf gebruikt de overheid “zijn politieke en diplomatieke invloed om bij andere overheden te lobbyen om Huawei-apparatuur te verbieden”.

Daarnaast beschuldigt het de overheid van het “onwettig” onderzoeken en vasthouden van werknemers en partners van Huawei en het lanceren van cyberaanvallen op interne systemen. Ook zou de politie vertelt zijn om huidige en voormalige Huawei-werknemers te “bedreigen, te dwingen, te verleiden en aan te zetten om zich tegen het bedrijf te keren”.

Overigens heeft Huawei geen bewijs geleverd voor deze beschuldigingen.

Geschil met VS

Er zijn al enige tijd spanningen tussen Huawei en de Amerikaanse overheid. De overheid denkt dat de Chinese regering Huawei gebruikt om te spioneren in de VS. Hier is echter nooit bewijs voor geleverd.

Afgelopen mei werd het bedrijf op een “Entities”-lijst gezet, waardoor Amerikaanse bedrijven geen handel meer met de fabrikant mochten drijven. Volgens president Donald Trump was dat vanwege zorgen om de nationale veiligheid. Vlak daarna werd er uitstel van 90 dagen gegeven, dat onlangs met nog eens 90 dagen werd verlengd.