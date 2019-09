Intel en Dell EMC tonen één van ’s werelds snelste academische supercomputers

Intel en Dell EMC hebben Frontera onthuld. Frontera is een academische supercomputer die de Stampede2 in de University of Texas moet vervangen. Intel claimt nu dat het apparaat de snelste supercomputer ter wereld is voor academische workloads.

De Frontera kan volgens Intel prestaties van 38,7 quadriljoen floating points operations per seconde – of petaflops – behalen, schrijft Venturebeat. Daarmee moet het de snelste computer ter wereld zijn die ontworpen is voor academische workloads als modeling, simulatie, big data en machine learning.

Dell EMC en Intel kondigden in augustus 2018 al aan dat ze samen aan de Frontera gingen werken. Daarvoor kregen ze een beurs van 60 miljoen dollar van de National Science Foundation. Het resulterende apparaat moet de Stampede 2 vervangen, die piekprestaties van 18 petaflops behaalde.

De Frontera werd in juni dit jaar geplaatst op de universiteit. Het apparaat moet onderzoekers “computational- en kunstmatige intelligentie (AI) mogelijkheden bieden die nog niet eerder bestonden voor academisch onderzoek”, stelt Intel-vicepresident en general manager van de extreme computing organization van de chipfabrikant Trish Damkroger.

Specificaties

De Frontera bevat honderden 28-core 2nd Gen Xeon Scalable (Cascade Lake) processors in Dell EMC PowerEdge-servers. Ook zitten er Nvidia nodes in voor single-precision computing.

De architectuur van de chips is gebaseerd op de Advanced Vector Extensions 512 (AVX-512) van Intel. Dat is een set aan instructies dat twee keer meer FLOPS per clock mogelijk maakt dan bij de vorige generatie. Voor geheugen gebruikt het apparaat Intel Optane DC persistent memory, dat samen met de Xeon Scalable Processors prestaties van 287.000 operaties per seconde levert.

De opslag in het apparaat wordt geleverd door vier verschillende omgevingen, die gemaakt zijn door DataDirect Networks. Samen levert dat meer dan 50 petabytes met nog eens 3 petabytes aan NAND flash capable. Dat komt neer op 480 GB aan SSD-opslag per node.

Al in gebruik

Zoals gezegd is de Frontera al op de universiteit geplaatst. Het apparaat is dan ook al gebruikt, onder meer door Astrofysica-professor Manuela Campanelli van het Rochester Institute of Technology. Campanelli gebruikte het apparaat om een simulatie te maken die mogelijk de oorsprong van energie-uitbarstingen die vrijkomen bij het samengaan van een neutron-ster kan verklaren.

Assistent-professor Olexandr Isayev van de University of North Carolina gebruikt het systeem ondertussen om een AI-model te trainen dat de krachtvelden en potentiële energie van moleculen beschrijft op basis van hun 3D-structuur.