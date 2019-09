Eaton werkt aanbod netwerkkaarten bij

Eaton kondigt aan dat zijn Gigabit-netwerkkaart nieuwe mogelijkheden krijgt. Het bedrijf geeft aan dat de kaart, die voldoet aan cyberbeveiligingsnorm UL 2900-2-2, nu behalve enkelfasige UPS-systemen ook driefasige systemen gaat ondersteunen.

De ondersteunde systemen zijn 93PM, 93PS, 91PS en 9PHD. Ook zijn er nieuwe functies en connectiviteitsprotocollen toegevoegd voor de ondersteuning van grote datacenters en industrieel gebruik. Met de UPS Gigabit-netwerkkaart van Eaton worden UPS-systemen aangesloten op een netwerk. Op die manier kan een effectieve monitoring en controle van het energiebeheer en van gevirtualiseerde netwerken geregeld worden.

“Sinds de introductie van de Gigabit netwerkkaart van Eaton iets meer dan een halfjaar geleden, is er een fenomenale respons in de branche geweest”, zegt Ingmar de Winter, Product Manager bij Eaton. “De netwerkkaarten vervullen een sterke behoefte aan geavanceerde beveiliging van de aangesloten UPS-netwerken. Dankzij de nieuwste toevoegingen kunnen IT- en facility managers nu dezelfde netwerkkaarten gebruiken voor zowel enkelfasige als driefasige UPS-systemen. Zo wordt het beheer en de bewaking van deze systemen eenvoudiger en dat vergroot uiteindelijk de effectiviteit van de cyberbeveiliging.”

Verbeteringen wat betreft cybersecurity zijn onder andere verbeterde encryptie, configureerbaar wachtwoordbeleid, ondertekende firmware-pakketten en ondertekende digitale certificaten die worden gebruikt. Verder kunnen IT-managers meldingen ontvangen over aanmeldingsactiviteiten op iedere kaart, en deze activiteiten centraal bewaken. Dit door de syslog-functionaliteit van de kaart. Op deze manier kunnen verdachte activiteiten dus eerder worden geïdentificeerd en gemeld, wat een uitbreiding van de cybersecurity betekent.

Ook nieuwe kaart voor grotere workloads

Behalve de nieuwe Gigabit-netwerkkaart introduceert Eaton ook de industriële Gateway-kaart, die geschikt is voor industriële workloads en datacenters. Deze nieuwe kaart verbetert de bescherming van UPS door realtime bewaking van het UPS-systeem, en de systeemomgeving, via een Building Management System (BMS) of Industrial Automation System (IAS). Met deze kaart kunnen facility managers de status van de UPS, de kwaliteit van de stroomvoeding, de temperatuur en het vochtigheidsgehalte binnen het UPS-netwerk monitoren. Dit betekent dat er vroegtijdig wordt gewaarschuwd voor mogelijke bedreigingen.