‘Amazon werkt aan betalingssysteem dat handen als identificatie gebruikt’

Amazon werkt aan een betalingssysteem dat een individuele, menselijke hand kan gebruiken voor identificatie. Het betalingssysteem moet ingezet worden in de Whole Foods-supermarktketen.

De bedoeling is dat het systeem genaamd Orville in de komende maanden wordt uitgerold, stellen bronnen met kennis van de plannen tegenover The New York Post. Het idee is dat een gebruiker via zijn hand geïdentificeerd wordt, waarna de betaling automatisch van de bijbehorende creditcard of pinpas wordt afgeschreven.

De sensoren die voor het systeem gebruikt worden, vereisen niet dat gebruikers het scanoppervlak fysiek aanraken. De sensoren gebruiken in plaats daarvan computer vision en depth geometry om de vorm en grootte van een hand te verwerken en identificeren.

Het systeem is al getest door werknemers van Amazon zelf, bij een handjevol automaten met eten en telefoonopladers. Het systeem is tot op een tienduizendste van een procent accuraat. Engineers van het bedrijf werken er echter aan om die accuraatheid te verhogen tot een miljoenste van een procent.

Whole Foods

Amazon wil de technologie aan het begin van volgend jaar uitrollen naar verschillende Whole Foods-winkels in Amerika. Klanten met Amazon Prime-accounts kunnen dan met hun hand gaan afrekenen.

Uiteindelijk moet de technologie naar alle locaties van Whole Foods in de VS uitgebreid worden. Hoe snel dat gaat, hangt af van hoe snel Whole Foods het kan installeren en werknemers kan trainen om het te gebruiken.

Als de technologie eenmaal geïmplementeerd is, kan er binnen 300 milliseconden afgerekend worden, stelt een bron. Een reguliere transactie met een creditcard of pinpas kost drie tot vier seconden.

Amazon Go

Amazon werkt al langer aan kassaloze winkels. In zijn Go-winkels is het bijvoorbeeld mogelijk om te betalen met een smartphone. Klanten scannen hun telefoon om binnen te komen, waarna camera’s in de winkel bijhouden wat iemand van de planken pakt. Bij het weggaan wordt de telefoon weer gescand. Amazon stuurt de rekening naar de creditcard van de klant.

De Go-winkels zitten al op diverse locaties, waaronder Chicago en San Francisco. Eind vorig jaar werd een compacte versie van de winkel geopend in kantoor in Seattle.