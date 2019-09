Epson breidt serie technische printers uit met twee nieuwe modellen

Epson heeft zijn assortiment van technische printers uitgebreid met twee nieuwe modellen. Het gaat om de 24 inch SureColor SC-T3100x en de 36 inch SureColor SC-T5400M.

De SureColor SCT3100x is een opvolger van de SCT3100. De entry-level desktopprinter biedt volgens Epson zelf betaalbare, betrouwbare prestaties voor producenten van posters, kleine POS-bedrijven en werknemers in het onderwijs.

De SC-T3100x heeft een navulbaar inktsysteem, dat inktflessen van 140 milliliter gebruikt. Door voor dit systeem te kiezen en niet voor traditionele cartridges moet het gebruiksgemak verhoogd worden en de bedrijfskosten verlaagd. Dankzij technologie voor spuitkopcontrole (NVT) moeten drukfouten bovendien voorkomen worden.

De printer bevat verder een touchscreen en connectiviteit via wifi. Daardoor kunnen gebruikers ook draadloos afdrukken vanaf tablets en smartphones.

SureColor SC-T5400M

De SureColor SC-T5400M is met zijn 36 inch de grootste van de twee modellen. Deze multifunctionele, technische grootformaatprinter bevat een geïntegreerde scanner en kopieerapparaat. Het apparaat heeft een afdruksnelheid van 22 seconden voor een A1-afbeelding. De scandoorvoer is in kleur 4,5 als en in zwart-wit 7,5 aps.

Epson ontwikkelde de SureColor SC-T5400M voor mensen die in de bouw werken en voor personen op reprografische afdelingen, die details, precisie en flexibiliteit op prijs stellen. De printer is te bedienen via een touchpad-interface met een LCD-kleurenscherm van 4,3 inch. In het apparaat passen papierrollen van 170 mm diameter en 150 m aan lengte, en cartridges van 350 ml.

Met de scanner kunnen bijvoorbeeld oude plattegronden en blauwdrukken, die meestal als hard-copy bewaard worden, omgezet worden in elektronische bestanden. Blauwdrukken kunnen bovendien herzien worden, evenals handmatig geannoteerd, gescand en gedistribueerd. Scannen en afdrukken kan bovendien ook direct vanaf een USB-stick. Ook is het mogelijk om draadloos af te drukken vanaf tablets en smartphones.

Beschikbaarheid

Epson maakt de SureColor SC-T5400M vanaf september beschikbaar. De kleinere SureColor SC-T3100x verschijnt in november 2019 op de markt. Wat de apparaten moeten kosten, heeft Epson niet bekendgemaakt.