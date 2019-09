Cloudera neemt Arcadia Data voor analytics-tools over

Cloudera heeft aangekondigd dat het Arcadia Data over wil nemen, om zo meer analytics-tools toe te voegen aan zijn platform. Arcadia Data is een bedrijf dat een business intelligence-platform verkoopt, waarbij visualisaties gebruikt worden om data-analyses eenvoudiger te begrijpen te maken. Het is niet bekend hoeveel Cloudera voor Arcadia Data betaalt.

Het platform van Arcadia Data werkt direct met ongestructureerde en semi-gestructureerde data, die opgeslagen zijn in data lakes, schrijft Silicon Angle. De software combineert alles wat nodig is om data te lezen en te transformeren met een uitgebreide set aan visualisaties, die via de webbrowser geleverd worden.

Dankzij de aanpak van Arcadia Data zijn extractietabellen niet langer nodig, en ook data transformatie is geen vereiste meer. Zakelijke gebruikers kunnen daardoor direct naar de informatie in hun data lakes gaan, met weinig overhead.

Overname door Cloudera

Cloudera is van plan om de technologie van Arcadia Data te integreren in zijn platform. Op die manier moeten gebruiker snellere inzichten krijgen van hun cloud data stores en -diensten, zoals Apache Hadoop en Apache Kafka.

De overname moet Cloudera ook helpen om nieuwe use cases in gebieden als cybersecurity en het Internet of Things te maken.

De twee bedrijven kennen elkaar al uit het verleden. Zo begonnen ze begin 2017 een samenwerking om de tools van Arcadia Data naar het platform van Cloudera te brengen. Wat de voorwaarden van de overname zijn, is niet bekend.

Fusie met Hortonworks

Het is de eerste keer dat Cloudera een acquisitie pleegt sinds het gefuseerd is met zijn voormalige rivaal Hortonworks. Die fusie werd in januari dit jaar afgerond. De fusie werd destijds door de bedrijven zelf omgeschreven als een “samenvoeging van gelijken”.

Het nieuws van de acquisitie volgde kort na de bekendmaking van de cijfers van het tweede kwartaal van dit jaar. Cloudera wist daarbij de verwachtingen van analisten te overtreffen.

Het bedrijf meldde en verlies van 2 dollarcent per aandeel, met een omzet van 196,7 miljoen dollar (178,1 miljoen euro). Wall Street had een verlies van 10 dollarcent met een omzet van 183,27 miljoen dollar verwacht.