Amazon verlaagt prijzen voor AWS EFS Infrequent Access flink

AWS heeft de prijzen van zijn Amazon Elastic File System (EFS) dienst flink verlaagd. Voor sommige klanten vallen de kosten wel 92 procent lager uit. Het bedrijf zelf spreekt over de grootste prijsdaling in zijn geschiedenis.

Amazon EFS is het volledig beheerde en cloud-native NFS bestandssysteem voor Linux-workloads. Met de dienst wordt “elastic storage” aangeboden. Dat betekent dat de bestandssystemen van klanten automatisch groeien en krimpen als bestanden worden toegevoegd of verwijderd.

“Twee belangrijke redenen om applicaties naar de cloud te verhuizen, zijn om de operationele efficiëntie te maximaliseren en om de totale cost of ownership te verlagen”, stelt AWS senior technical evangelist Steve Roberts. “Dit geldt ook voor opslagkosten.”

Volgens Roberts kunnen gebruikers vanaf nu bestanden native in een bestandssysteem opslaan en hier toegang toe krijgen voor slechts 8 dollarcent (7 eurocent) per gigabyte, per maand. Dat meldt Silicon Angle.

Lifecycle Management

Amazon verlaagt om die reden de prijzen die geassocieerd zijn met zijn Lifecycle Management-dienst voor EFS. Lifecycle Management speelt in op het feit dat lang niet alle data veel gebruikt wordt. Volgens onderzoek van IDC en AWS zelf blijkt bijvoorbeeld dat 80 procent van de data niet vaak gebruikt wordt, en slechts 20 procent wel actief gebruikt wordt.

Staat Lifecycle Management aan op een bestandssysteem, dan selecteert het bestanden die niet vaak genoeg gebruikt worden volgens het lifecycle-beleid van een gebruiker. De bestanden worden vervolgens verhuisd naar het kostenefficiëntere EFS Infrequent Access.

De minder gebruikte data die in EFS Infrequent Access staat, is nog steeds direct toegankelijk voor gebruikers. Verschil met de standaard EFS-dienst is echter dat er een iets hogere operationele latency is.

EFS Infrequent Access verscheen eerder dit jaar voor 45 dollarcent per GB per maand. Die prijs wordt nu verlaagd naar 25 dollarcent (23 eurocent) per GB per maand.