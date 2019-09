Commvault neemt software-defined opslag-startup Hedvig over

Commvault heeft aangekondigd dat het Hedvig, een software-defined opslag-startup, overneemt voor 225 miljoen dollar (203 miljoen euro). Hedvig verkoopt een software-platform waarmee administrators verschillende soorten data-opslaginfrastructuur kunnen managen via een gecentraliseerd console.

Commvault stelt dat door de massale overstap naar cloud- en multicloud-omgevingen er een toenemende fragmentatie van data plaatsvindt. Dat legt een “aanzienlijke druk” op de bedrijfsresultaten, maar zorgt ook voor uitdagingen op het gebied van governance, beveiliging en beheer.

Hedvig

Het platform van Hedvig moet daar bij helpen. De startup werd in 2012 opgericht door Avinash Lakshman, uitvinder van Apache Cassandra en één van de uitvinders van Amazon Dynamo. Het platform van Hedvig pakt problemen op het gebied van gegevenssoevereiniteit aan en maakt het naar eigen zeggen mogelijk om hybride en multicloud-omgevingen optimaal te gebruiken.

“Omdat het Hedvig-platform volledig op software is gebaseerd, kan het meerdere datacenters in meerdere fysieke regio’s en verschillende cloudomgevingen omvatten”, aldus Lakshman. De software werkt verder met on premises-hardware, cloud deployments en hybride omgevingen.

IT-teams kunnen met het platform opslagcapaciteit voor applicaties centraal alloceren, evenals de data die in die opslag zit beheren, schrijft SiliconAngle. Voor administrators is het mogelijk om een backup te maken van records, ze van één applicatie naar een ander te kopiëren, encryptie toe te passen en gerelateerde taken uit te voeren.

Overname

Met de overname van Hedvig krijgt Commvault een grotere aanwezigheid in het software-defined opslagsegment. Dat segment is maar liefst 2,7 miljard dollar aanwezig.

“Wij geloven dat de convergentie van opslag, multicloud en cloud-native technologieën, gecombineerd met ons leiderschap in data management, de beweging naar moderne toepassingen op basis van containers en microservices zal versnellen”, zegt CEO Sanjay Mirchandai van Commvault.

De overname is de eerste sinds Mirchandai in februari aan boord kwam. Mirchandai verving Bob Hammer, die na een herstructurering opstapte. Hammer zat 20 jaar aan het roer bij Commvault.

Naar verwachting is de overname van Hedvig in het derde fiscale kwartaal afgerond.