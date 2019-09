Albert Heijn test kassaloze winkelfiliaal

Albert Heijn meldt dat er een volledig digitale AH to go wordt getest, bij het hoofdkantoor in Zaandam. In deze winkel hoef je producten niet meer te scannen en er is dus geen kassa.

De winkel zal de komende twee maanden getest worden. Het idee is dat boodschappen doen even eenvoudig wordt als producten uit je koelkast pakken. Albert Heijn werkt voor de proef samen met de Amerikaanse tech-startup AiFi en ING.

Marit van Egmond, CEO van Albert Heijn, verwijst naar technologische vernieuwingen die nieuwe kansen bieden. Het nieuwe concept moet het boodschappen doen simpel maken. Daarnaast kan het autonome karakter leiden tot het plug and play neerzetten van winkels op locaties waar (tijdelijk) behoefte is aan een kleine winkel. Van Egmond noemt daarbij kantoren, universiteitsterreinen en woonwijken in aanbouw zonder winkelfaciliteiten als voorbeelden. Verder ziet ze het feit dat de winkel altijd open kan zijn als voordeel. Dit is bijvoorbeeld handig voor mensen die heel vroeg of juist heel laat op pad zijn.

Automatisch betalen met computer vision en sensoren

De deur in de winkel gaat automatisch open met je pinpas of creditcard. Vervolgens neem je de producten die je nodig hebt en wordt er bij de uitgang automatisch betaald. Het totaalbedrag is dan te zien op een display om zeker te weten of het klopt.

Steve Gu, CEO en Co-Founder van AiFi legt uit hoe het werkt: “We ontwikkelen geavanceerde computer vision- en sensortechnologieën die het mogelijk maken te winkelen zonder dat je producten hoeft te scannen. Camera’s zien waar je je in de winkel bevindt en welke producten je pakt. Die worden dan toegevoegd aan je virtuele winkelmandje. Sensoren in de schappen voelen het dat je iets pakt of als je iets terugzet. De combinatie van camera’s en sensoren zorgt ervoor dat heel nauwkeurig bijgehouden kan worden welke producten een klant meeneemt. De techniek zorgt ervoor dat klanten makkelijk en snel kunnen winkelen.” De camera’s bepalen de positie van personen in de winkel overigens helemaal zonder gezichtsherkenning. Ze registreren dus alleen silhouetten en (arm)bewegingen.